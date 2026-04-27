El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) acaba de encender las alertas: el pago de pensiones de mayo no llegará en la fecha habitual. El organismo público confirmó un cambio de último momento que afecta directamente a miles de trabajadores retirados en todo el país, y hay detalles clave que conviene conocer antes de acudir a cualquier punto de cobro. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado confirmó que la pensión de mayo no se depositará el 30 de abril, como ocurre normalmente, sino el miércoles 29 de abril de 2026. Esto se debe a que muchas instituciones públicas adelantan sus pagos para no depender del último día hábil del mes, ya que los depósitos masivos requieren cargarse con 24 a 48 horas de anticipación en el sistema bancario. En este caso, el ajuste cobra aún más sentido porque el 1 de mayo, Día del Trabajo, es un feriado oficial en México, lo que limita la operación bancaria en esas fechas. Para evitar cualquier retraso o contratiempo en la dispersión de recursos, se opta por anticipar el depósito al 29 de abril en lugar de hacerlo el 30 como es habitual. Con el ajuste confirmado, los jubilados y pensionados del ISSSTE recibirán su dinero a partir del 29 de abril, es decir, antes de que concluya el mes en curso. Es importante aclarar que en este ciclo de pago no se incluye ninguna prestación extra ni bono adicional: el monto depositado corresponde únicamente al importe regular de cada pensión, calculado de acuerdo con las condiciones particulares de jubilación de cada beneficiario. Por eso, si esperabas algún complemento especial, deberás esperar a que la institución emita un comunicado distinto al respecto. Junto con el anuncio del cambio de fecha, el ISSSTE aprovechó para recordar una serie de medidas de seguridad que conviene seguir al pie de la letra. En primer lugar, recomiendan acudir acompañado de una persona de confianza a la hora de retirar el efectivo. En segundo lugar, sugieren no ir el primer día en que se habilita el pago, ya que las filas y la concentración de personas en sucursales y tiendas de autoservicio suelen ser considerables. Cabe recordar que el cobro puede hacerse también en distintas cadenas de supermercados o directamente con la tarjeta de cobro en comercios autorizados.