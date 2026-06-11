El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) expulsar a los extranjeros que participen ilegalmente en elecciones.

La medida fue anunciada el 9 de junio de 2026 y aplica a cualquier persona que vote sin autorización, sin importar cuál sea su estatus migratorio.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, la decisión busca proteger la integridad electoral y garantizar que el voto ciudadano no sea afectado por participaciones consideradas ilegales.

Para identificar posibles infracciones, las autoridades realizarán cruces entre bases de datos de registros electorales y solicitudes de ciudadanía.

La iniciativa fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y tiene como objetivo proteger la integridad electoral .

Deportación sin necesidad de una condena penal

La directiva instruye a ICE a aplicar la deportación de extranjeros que voten ilegalmente en cualquier elección, incluso sin que exista una condena penal previa.

La medida se sustenta en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que contempla la expulsión de extranjeros tanto por votar sin autorización como por realizar declaraciones falsas de ciudadanía.

ICE podrá deportar a extranjeros que voten ilegalmente en elecciones de Estados Unidos. Shutterstock

Nuevas reglas y mayores consecuencias

La directiva forma parte de políticas impulsadas previamente por la administración de Donald Trump.

El 25 de marzo de 2025 se firmó la orden ejecutiva 14248, denominada “Preservar y Proteger la Integridad de las Elecciones Estadounidenses”.

Esa disposición estableció nuevas reglas para verificar la elegibilidad de los votantes, fortalecer la fiscalización de las urnas y reforzar la seguridad de los sistemas de votación.

Posteriormente, en agosto de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos actualizó su manual de políticas para negar la naturalización a residentes legales que hayan votado o se hayan registrado como electores de manera ilegal.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que la medida alcanza a todos los extranjeros, incluidos:

quienes residen de forma irregular

cuentan con permisos temporales

poseen residencia permanente.

La dependencia también advirtió que los casos de voto ilegal suelen estar acompañados de declaraciones falsas de ciudadanía, una situación que puede agravar las consecuencias legales y afectar futuras solicitudes de ciudadanía.