Semáforo rojo en Tamaulipas municipios fronterizos se quedan sin agua y el gobierno tuvo que cavar el pozo más profundo de la historia para salvarlos.

El agua escasea en Tamaulipas. Diez municipios de la frontera norte del estado permanecerán en semáforo rojo por falta del recurso, según informó la Secretaría de Recursos Hidráulicos estatal durante la Vigésima Sexta Reunión Ordinaria del Comité de Evaluación y Seguimiento.

La dependencia actualizó el Semáforo del Cuidado del Agua para los 43 municipios del estado.

La causa principal es el bajo nivel de las presas internacionales, que solo tienen agua suficiente para garantizar el abastecimiento urbano básico.

Ciudad Victoria también se mantiene en rojo, al igual que Tula, donde el acuífero Tula-Bustamante presenta condiciones críticas.

El pozo más profundo del estado, una apuesta para abastecer el Altiplano

En medio de la crisis hídrica, el gobierno estatal anunció una obra de infraestructura relevante: la perforación del pozo más profundo de Tamaulipas, ubicado en Bustamante, con 653 metros de profundidad y una producción de 3.4 litros por segundo.

Raúl Quiroga Álvarez, titular de Recursos Hídricos, indicó que este pozo reforzará el suministro en cinco comunidades del Altiplano tamaulipeco:

El Caracol

La Verdolaga

Magdaleno Aguilar

Las Antonias

Plutarco Elías Calles.

Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas X/@Dr_AVillarreal

No todo el estado vive la misma emergencia

El panorama no es igual en todos los rincones de Tamaulipas.

Los municipios del sur, entre ellos Tampico, Ciudad Madero, Altamira, El Mante y González, se encuentran en semáforo verde.

La cuenca Guayalejo-Tamesí no registra condiciones de sequía, lo que marca una diferencia notable frente a la situación del norte.

En un nivel intermedio, con semáforo amarillo, quedaron Méndez, San Fernando, Burgos y Cruillas, además de varias localidades de la cuenca Soto la Marina y de la región del Altiplano.

Una señal de alerta que exige monitoreo constante antes de que la situación empeore

El semáforo hídrico abarca los 43 municipios del estado y se actualiza de forma periódica para orientar tanto a autoridades como a la población sobre el estado real del recurso.