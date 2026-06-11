El Mundial todavía no inicia y ya hubo un autogol. Vix reconoció fallas en su transmisión durante la ceremonia de inauguración del Mundial 2026.

El espectáculo, que incluyó la presencia de Maná, Shakira y J Balvin, no pudo ser visto en la transmisión de Vix, una plataforma que ofreció paquetes adicionales específicamente para tener acceso a todos los partidos y la transmisión del Mundial 2026.

Con una campaña protagonizada por Cristian Castro, Vix ofreció un paquete adicional en el que prometió la transmisión de los 104 partidos qué tendrá esta edición.

Cuando se cayó la transmisión, los usuarios desataron las quejas en redes sociales.

Vix respondió a través del mismo canal: “Estamos al tanto del problema técnico que está afectando la transmisión de la inauguración. Nuestro equipo ya está trabajando para resolverlo. Síguenos por este medio para los siguientes updates. Gracias por tu paciencia”, señaló la empresa.

Estamos al tanto del problema técnico que está afectando la transmisión de la inauguración. Nuestro equipo ya está trabajando para resolverlo. Síguenos por este medio para los siguientes updates. Gracias por tu paciencia. ⚽ — ViX (@VIX) June 11, 2026

Vix cuenta con más de 40 millones de usuarios de suscripción gratuita.

El partido entre México y Sudáfrica está programado para arrancar a las 13:00 horas en el Estadio Ciudad de México y se convertirá en el primer estadio en la historia en recibir tres partidos inaugurales del Mundial.