La casa económica de plástico reciclado que llega en 5 días: miles la eligen para no pagar renta nunca más.

La industria de la construcción vive un momento de transformación con la innovación de los ladrillos de plástico reciclado, los cuales se perfilan como una de las apuestas más llamativas del sector.

¿Cómo se fabrican estos bloques?

El proceso comienza con residuos plásticos recuperados que pasan por varias etapas: clasificación, limpieza, trituración y fundición. El resultado son piezas modulares diseñadas para ensamblarse entre sí, como las piezas de un rompecabezas.

Ese mecanismo de encaje es clave. Elimina gran parte del trabajo tradicional en obra y permite que una vivienda de pequeñas dimensiones quede terminada en apenas 5 días, un plazo muy inferior al de la construcción convencional.

Casas con ladrillos de plástico reciclado, una opción económica y rápida para dejar de alquilar. Archivo

Menos costos, menos residuos, menos impacto ambiental

La tecnología también apunta a reducir los gastos generales del proyecto. Al requerir menos mano de obra, menos materiales complementarios y generar menos desperdicios, el ahorro puede ser significativo.

Desde el frente ambiental, cada vivienda construida con estos bloques reutiliza una cantidad importante de plástico que de otro modo terminaría en basurales. Además, reduce la demanda de materiales tradicionales cuya producción consume altos niveles de energía y recursos naturales.

Otro punto a favor es la resistencia del material: no absorbe agua, lo que disminuye el riesgo de filtraciones, moho y deterioro por humedad.

Lo que hay que verificar antes de construir

Pese al interés que generan, los especialistas advierten que no basta con entusiasmarse con la novedad. Antes de apostar por este sistema, recomiendan revisar las certificaciones de calidad, analizar el comportamiento térmico y acústico, y evaluar cómo responde el material según el clima de cada región.

Cada vivienda construida con estos bloques reutiliza una cantidad importante de plástico que de otro modo terminaría en basurales.

Los ladrillos de plástico reciclado aún conviven con los métodos constructivos de siempre, pero su avance refleja una tendencia clara: la búsqueda de viviendas más rápidas de construir, más eficientes y con menor huella ambiental.