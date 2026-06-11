La fiebre por las monedas conmemorativas del Mundial 2026 ya llegó a las redes sociales. En TikTok y otras plataformas digitales, algunos vendedores ofrecen paquetes de cuatro piezas por hasta MXN$ 899, pese a que se trata de monedas de MXN$ 20 cada una, por lo que adquirir las cuatro a su valor nominal costaría apenas MXN$ 80; incluso algunas ofertas rondan los MXN$ 200, más del doble de su valor facial.

El fenómeno ocurre a pocas semanas de que comenzara la distribución de las monedas emitidas por el Banco de México con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

Para Álvaro Vértiz, socio director de DGA Group para Latinoamérica y el Caribe, la situación no responde a una falta de disponibilidad de las monedas, sino al tiempo que requiere su incorporación a las transacciones cotidianas.

“Creo que no es que sean inaccesibles; las puedes conseguir en sucursales bancarias, Casa de Moneda y otros canales. El tema es que apenas comenzaron a circular y para empezar a verlas más seguido va a tardar un poco, pero llegarán”, explicó.

La fiebre mundialista impulsa la demanda

El interés de aficionados y coleccionistas ha elevado la búsqueda de las nuevas piezas desde sus primeros días en el mercado.

La expectativa generada por el Mundial ha provocado que algunas personas estén dispuestas a pagar precios significativamente superiores a su valor facial para obtenerlas antes de que su presencia se vuelva más común en bancos, comercios y transacciones diarias.

De acuerdo con especialistas, este comportamiento suele presentarse en las primeras etapas de circulación de monedas conmemorativas, cuando la demanda supera la disponibilidad visible para el público.

De moneda conmemorativa a negocio digital

La creciente demanda también ha impulsado un mercado secundario alrededor de las monedas, donde algunos compradores buscan obtener las piezas antes de que lleguen de manera más amplia al público.

En TikTok y otras plataformas digitales es posible encontrar ofertas que multiplican varias veces su valor nominal. Algunos vendedores ofrecen paquetes con las cuatro monedas de circulación por hasta MXN$ 899.

Además, reportes periodísticos han documentado la existencia de mecanismos informales para asegurar acceso anticipado a las monedas y posteriormente revenderlas con ganancias, aprovechando el interés que ha despertado la colección entre aficionados y coleccionistas.

“El tema es que como están tardando en verse en circulación, la gente lucra vendiéndolas, haciendo parecer que son inaccesibles”, señaló Vértiz.

El especialista estimó que conforme aumente la distribución de las monedas y éstas comiencen a aparecer con mayor frecuencia en bancos, comercios y operaciones cotidianas, la percepción de escasez disminuirá y el atractivo de la reventa podría moderarse