La cotización del euro alcanzó los MXN 19.98 en la sesión de cierre de mercados del jueves, 11 de junio de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.76% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.13 pesos y un mínimo de 20.1 pesos.

En la última semana, la cotización del euro retrocedió -0.42% y en el último año acumuló una caída de -8.44%, lo que refleja una tendencia bajista sostenida en el mercado.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en diez días, el euro cayó tres jornadas, rebotó, corrigió, encadenó cuatro alzas y retrocedió al cierre; balance neutral y volatilidad moderada.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro es del 5.12%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 5.76%.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato -1 es positivo en comparación con los días anteriores. Esto indica que la moneda se ha fortalecido frente a otras divisas en los últimos días.

En contraste, si la tendencia fuera a la baja, el Euro podría enfrentar desafíos en su valor en el futuro. Es crucial observar estos cambios para previsar posibles fluctuaciones en el mercado.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.