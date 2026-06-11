La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.36 en la sesión de cierre de mercados del jueves, 11 de junio de 2026. Esta cifra refleja una variación del -1.18% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.51 pesos y un mínimo de 12.49 pesos.

En la última semana, el Dólar canadiense retrocedió un 1,42% y en el último año acumula una caída del 8,88%, señalando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días predominó una tendencia bajista: cuatro caídas iniciales, breve repunte de dos sesiones y otras cuatro caídas, cerrando con un balance negativo.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 9.69%, superando su volatilidad anual del 7.52%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su valor.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en relación con los últimos cuatro días, dado que el dato de 4 es superior a cero. Esto indica que el valor de la moneda se ha incrementado de manera consistente durante este período.

En contraste, si el dato de 4 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, reflejando una depreciación del Dólar canadiense. Esta tendencia ascendente sugiere una mayor confianza en la economía canadiense, lo que podría atraer inversiones.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.4 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.