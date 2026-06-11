El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un temporal de lluvias de distintas intensidades en gran parte de México, debido a la interacción de varios sistemas atmosféricos que favorecerán condiciones de inestabilidad. La circulación ciclónica provocará tormentas eléctricas, descenso de temperaturas y posible granizada.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones más intensas se registrarán en Puebla, el centro y sur de Veracruz, amplias zonas de Oaxaca, el occidente y sur de Chiapas, además del norte y suroeste de Campeche y el norte de Quintana Roo, donde se esperan lluvias muy fuertes con acumulados 2intensos.

También se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en el centro y suroeste del Estado de México, Morelos, el oeste y sur de Tabasco, así como en gran parte de Yucatán.

Ideam / Editada con Canva

Por su parte, la Ciudad de México, Tlaxcala, Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit, Chihuahua, Durango y Guerrero registrarán intervalos de chubascos acompañados de lluvias fuertes, mientras que en Nuevo León, Coahuila y Sonora las precipitaciones serán de menor intensidad.

Tormenta tropical Cristina enciende alerta en México

El SMN mantiene el monitoreo de la tormenta tropical Cristina, un sistema que actualmente se localiza frente a las costas de El Salvador y que, aunque por ahora no representa una amenaza directa para México, podría influir en las condiciones meteorológicas del país durante los próximos días.

⚠️Se prevé la formación de una zona de #BajaPresión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el océano #Atlántico. Para más información consulte el gráfico 👇 pic.twitter.com/os16bw0FbZ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 10, 2026

Las autoridades indicaron que este miércoles el ciclón no afecta al territorio nacional; sin embargo, sus efectos podrían comenzar a sentirse hacia el fin de semana en estados del sureste y en la Península de Yucatán.

Estados mexicanos bajo alerta por fuertes lluvias

Los pronósticos señalan que para el sábado 13 de junio los efectos de Cristina se desplazarán sobre Chiapas y Tabasco, para posteriormente avanzar hacia el Golfo de México.

Esta situación incrementará la probabilidad de lluvias muy fuertes e intensas en diversas zonas del sureste mexicano y la Península de Yucatán, elevando el riesgo de afectaciones asociadas a las precipitaciones.

Entre los principales peligros se encuentran:

Aumento en los niveles de ríos y arroyos Inundaciones Encharcamientos severos Posibles deslaves en regiones montañosas

Asimismo, las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles, estructuras ligeras y anuncios publicitarios.

Ante este panorama, Protección Civil recomienda a la población mantenerse informada a través de los avisos oficiales, evitar cruzar zonas inundadas y extremar precauciones en áreas vulnerables durante los próximos días.