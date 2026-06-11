Así será la primera mega ciudad flotante: medirá 1.6 kilómetros, alojará a 80,000 personas y tendrá su propio estadio

Una ciudad que navega; no es un crucero de vacaciones, sino un lugar para vivir de forma permanente mientras da la vuelta al mundo.

Eso es lo que promete el Freedom Ship, una de las utopías tecnológicas más ambiciosas y persistentes de las últimas décadas.

Con casi 1.6 kilómetros de longitud, 240 metros de ancho y 30 cubiertas de altura, la estructura albergaría a unas 80,000 personas entre residentes, visitantes y tripulación.

Su costo estimado es de 12,000 millones de libras.

Una ciudad completa sobre el agua

Los diseñadores contemplaron:

viviendas

hoteles

colegios

hospitales

bancos

oficinas

museos

salas de conciertos

instalaciones deportivas.

Proyectan el crucero más imponente del mundo y es la primera ciudad flotante: tiene hoteles, escuelas, capacidad para 80,000 pasajeros y mide 1.6 kilómetros de largo Fuente: Freedom Ship

El proyecto no está pensado para hacer turismo, sino para reproducir el funcionamiento de una ciudad convencional en el mar.

También un estadio con capacidad para 15,000 espectadores, un parque acuático, acuarios, discotecas y amplias zonas verdes.

El transporte interno funcionaría mediante tranvías y kilómetros de paseos peatonales.

Por su tamaño, la embarcación no podría atracar en puertos convencionales. Permanecería en aguas internacionales y se conectaría con tierra firme a través de ferris y embarcaciones auxiliares.

La vuelta completa al planeta tomaría aproximadamente dos años y medio.

La idea nació en los años noventa de la mano del ingeniero estadounidense Norman Nixon.

Fue presentada públicamente en varias ocasiones, pero nunca consiguió el capital necesario para arrancar.

El principal obstáculo

Hoy el proyecto está bajo la dirección de Freedom Cruise Line International, cuyos responsables aseguran que el interés es suficiente para justificar incluso la construcción de varias unidades.

El principal obstáculo sigue siendo reunir la enorme inversión inicial.

Si lograra financiarse, el plan contempla fabricar el casco por secciones en Indonesia y ensamblarlo en el mar.

La construcción podría completarse en tres o cuatro años, aunque los primeros residentes podrían instalarse antes de que la obra estuviera terminada del todo.

Energía nuclear y modelo económico propio

Uno de los aspectos más llamativos es la posibilidad de utilizar energía nuclear para mover la plataforma.

Sus promotores sostienen que esto reduciría drásticamente las emisiones del transporte marítimo y permitiría operar una ciudad de esas dimensiones.

Será el crucero más imponente del mundo.

El modelo económico también rompe con la lógica de los cruceros tradicionales: en lugar de centralizar todos los negocios bajo una sola gestión, el plan es alquilar o vender espacios comerciales a empresas y emprendedores, como ocurre en cualquier ciudad.

Además, sus impulsores señalan que la embarcación podría participar en iniciativas de limpieza oceánica durante sus travesías y evitar los problemas de saturación turística que enfrentan algunos destinos muy visitados.