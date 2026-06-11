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Las autoridades migratorias de varios países de América del Sur reforzaron los controles sobre la documentación de viaje y advirtieron que quienes intenten cruzar una frontera internacional con un pasaporte vencido podrían enfrentar serios inconvenientes. En muchos casos, las aerolíneas ni siquiera permiten abordar el vuelo cuando el documento no cumple con los requisitos exigidos.

Tanto Brasil, como Venezuela y Paraguay mantienen la exigencia de presentar documentación vigente para ingresar o salir de sus territorios, por lo que postergar la renovación del pasaporte puede impedir concretar un viaje internacional.

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El trámite que todos deben cumplir con su pasaporte

Aunque cada país tiene reglas específicas, existe una condición común: contar con un pasaporte válido y vigente. Las autoridades migratorias de Paraguay, Brasi y Venezuela suelen verificar:

  • Pasaporte vigente y en buen estado
  • Coincidencia entre los datos del pasaje y el documento
  • Visas o permisos migratorios cuando correspondan
  • Requisitos sanitarios exigidos por el destino

Si el pasaporte está vencido o no cumple con los requisitos de vigencia, el embarque o el ingreso pueden ser rechazados.

Brasil, Venezuela y Paraguay mantienen controles estrictos sobre la vigencia de los documentos de viaje. Fuente: El Cronista.
Brasil, Venezuela y Paraguay mantienen controles estrictos sobre la vigencia de los documentos de viaje. Fuente: El Cronista.

Prohíben el ingreso y la salida del país de todos los que postergaron este trámite del pasaporte

Los tres países aplican las siguientes consecuencias:

  • Negativa de embarque por parte de la aerolínea
  • Rechazo en controles migratorios
  • Cancelación del viaje
  • Pérdida de reservas y gastos adicionales
  • Imposibilidad de ingresar o salir del país