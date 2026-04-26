En enero de este año se implementó el registro obligatorio de líneas telefónicas, un procedimiento que deberán llevar a cabo los números activos como parte de la estrategia diseñada para combatir delitos como extorsiones, fraudes y otras actividades ilícitas. A pesar de que el trámite ya ha comenzado a ser realizado por miles de usuarios, es crucial considerar que no todas las líneas están obligadas a registrarse. A continuación, se presentan los detalles sobre quiénes se encuentran exentos, de qué manera se lleva a cabo el proceso y cuál es la fecha límite para quienes sí deben adherirse a esta disposición. El trámite puede llevarse a cabo de manera presencial o a través de internet, utilizando los portales oficiales de cada compañía y deberá presentar la siguiente documentación: Para esta modalidad digital, se otorgarán hasta tres intentos para completar el registro. Si no se logra concluir el proceso, será necesario comunicarse con un asesor marcando *111 para planes de renta o *264 para líneas Amigo, como alternativa al trámite presencial. Quienes opten por hacerlo de esta manera pueden acudir a los Centros de Atención a Clientes de su compañía telefónica. En el caso del registro en línea, los usuarios deberán cargar la documentación solicitada en los sitios oficiales de su operador. Aunque se trata de un procedimiento obligatorio y relevante para 2026, existen algunas excepciones. No deberán realizar el registro aquellas líneas asociadas a tarjetas SIM que no tengan capacidad para realizar llamadas de voz ni enviar mensajes SMS. Fuera de estos casos específicos, todos los usuarios de telefonía móvil deberán completar el registro antes de la fecha límite establecida por las autoridades. El registro de celulares deberá llevarse a cabo en los próximos meses, puesto que se considera uno de los procedimientos más significativos del año. La fecha límite establecida por las autoridades es el 29 de junio de 2026. A partir de esa fecha, las líneas que no estén registradas serán objeto de suspensión. Las líneas suspendidas no tendrán acceso al servicio móvil hasta que se complete satisfactoriamente el procedimiento. Durante el período de suspensión, solo será posible comunicarse con los servicios de emergencia y atención ciudadana (074, 079, 088, 089 y 911), así como con los números de atención de los operadores para planes de renta y líneas Amigo.