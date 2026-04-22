En Tamaulipas, el Máximo Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó que los padres que no cumplan con el pago de la cuota alimenticia sin justificación podrán enfrentar sanciones tanto penales como civiles, que incluyen embargos y la retención de ingresos. Esta decisión se origina del Amparo Directo en Revisión 3097/2025, que examinó el caso de un padre condenado por no proporcionar la pensión correspondiente a sus hijas. El Pleno del Tribunal dejó claro que la omisión deliberada del pago de alimentos constituye un abandono, afectando directamente a niñas, niños y adolescentes. Esto no solo tendrá consecuencias penales: los padres que se resistan a cumplir con sus obligaciones podrán enfrentar embargos, retención de salarios o incluso cárcel, dependiendo de la gravedad del caso. Las autoridades destacaron que el objetivo de estas medidas no es únicamente sancionar, sino crear un mecanismo de prevención que asegure la estabilidad económica y emocional de los menores, recordando que la obligación alimentaria es un deber ineludible que forma parte de la responsabilidad parental esencial. La interpretación flexible busca evitar decisiones rígidas que puedan perjudicar tanto a los menores como a los padres, garantizando un equilibrio entre justicia y realidad social. Un punto central del fallo fue la interpretación del término “sin motivo justificado” incluido en el Código Penal. La Suprema Corte precisó que no se trata de un concepto ambiguo, sino que debe analizarse de manera contextual. Los jueces deberán evaluar cada caso considerando factores como la capacidad económica del obligado, situaciones de fuerza mayor o cualquier impedimento real que le impida cumplir con la obligación. Con esta determinación, la Corte Suprema envía un mensaje inequívoco a todo el país: la omisión deliberada en el cumplimiento de la pensión alimenticia no será tolerada y la justicia actuará de manera contundente para garantizar que los niños reciban el sustento y la atención que legal y moralmente les corresponde. El fallo tiene repercusiones que van más allá del caso específico de Tamaulipas. Reafirma que la protección del interés superior del menor es un principio rector que permite imponer sanciones estrictas a los deudores alimentarios en todo México. Además, deja claro que los derechos de los hijos no pueden ser ignorados ni postergados por capricho o negligencia de los padres.