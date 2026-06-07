La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 provocará cambios en las actividades del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX). La institución determinó declarar inhábil el próximo 11 de junio, día en que se disputará el partido inaugural en la capital del país, debido a las complicaciones previstas en movilidad, seguridad y operación gubernamental.

La Suprema Corte falló a favor de la propiedad privada y anuló el reglamento que permitía a municipios usar casas sin permiso de sus dueños (foto: archivo).

La suspensión aplicará para juzgados, áreas administrativas y unidades de apoyo judicial, por lo que ese día no habrá actividades ordinarias y tampoco correrán términos ni plazos judiciales o administrativos.

Suspensión de labores por el Mundial 2026

La decisión fue oficializada mediante el acuerdo OAJCDMX-V-50/2026, emitido el 2 de junio de 2026 por el Órgano de Administración Judicial, con fundamento en los artículos 217 y 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial capitalino.

El PJCDMX explicó que la medida responde a los operativos especiales de seguridad y movilidad que se implementarán durante la inauguración del torneo, así como a las posibles afectaciones en traslados y accesos a distintas zonas de la Ciudad de México.

Audiencias y diligencias serán reprogramadas

El Poder Judicial informó que las audiencias, diligencias y demás actuaciones previstas para esa fecha deberán reagendarse conforme a la disponibilidad de cada órgano jurisdiccional y área administrativa.

No obstante, aclaró que la suspensión no aplicará para asuntos urgentes, servicios de guardia o casos que, por disposición legal o resolución judicial, no puedan aplazarse.

La institución señaló que el objetivo es asegurar el funcionamiento adecuado de los servicios judiciales ante las condiciones extraordinarias que generará el arranque del Mundial 2026 en la capital mexicana.