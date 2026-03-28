El Instituto de Verificación Administrativa, INVEA, de la Ciudad de México confirmó la intensificación de sus jornadas de supervisión para garantizar que los establecimientos mercantiles operen bajo el marco legal vigente. Los controles del Gobierno de CDMX buscan asegurar que los espacios de uso común, como gimnasios y baños públicos, cumplan con las normativas de seguridad y funcionamiento necesarias para proteger a los usuarios y vecinos de la capital. A través de sus canales oficiales, las autoridades recordaron la importancia de la prevención administrativa para evitar cierres o multas. “Si tienes un establecimiento de Bajo Impacto, no olvides tener a la mano tu Aviso de Funcionamiento y el Certificado de Zonificación de Uso de Suelo. ¡Conoce los giros que pertenecen a este rubro y evita sanciones!”, indicó el organismo de verificación. El personal especializado del INVEA realizará visitas periódicas para constatar que cada local cuente con su documentación en regla. Según las directrices del instituto, si eres dueño o responsable de un establecimiento, deberás tener “tu documentación completa en original o copia certificada en todo momento” dentro de tu negocio para que pueda ser validada de forma inmediata durante el operativo. Es fundamental que los titulares de estos comercios comprendan que el Aviso de Funcionamiento de establecimientos mercantiles de Bajo Impacto es un trámite que se debe realizar “previamente al inicio de operación de un negocio”. La vigilancia no se limita únicamente a los centros de acondicionamiento físico o servicios sanitarios, sino que abarca una amplia gama de actividades catalogadas como de bajo impacto. El objetivo es mantener un padrón actualizado y verificado que garantice que el uso de suelo sea el adecuado para la actividad que se desempeña, minimizando cualquier riesgo para la comunidad circundante. A continuación, se detallan los negocios que pertenecen a esta categoría y que deben estar preparados para recibir a los inspectores: Para aquellos propietarios que tengan dudas sobre su situación administrativa, el INVEA ofrece asesoría gratuita en su área de Atención Ciudadana, ubicada en Calle Carolina 132, Colonia Noche Buena, en la alcaldía Benito Juárez. Los horarios de atención son de lunes a jueves de 09:00 a 18:00 horas, y los viernes de 09:00 a 15:00 horas.