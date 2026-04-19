Una reciente definición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reavivado el interés en la revisión de las decisiones de carácter arbitral en el ámbito mercantil. El tema es de suma importancia. En numerosos contratos mercantiles, las cláusulas arbitrales son determinantes en la resolución de conflictos que involucran sumas millonarias. En este contexto, persiste una inquietud común: ¿qué sucede cuando una de las partes considera que dicho acuerdo arbitral carece de validez? Cabe destacar que la respuesta no es tan sencilla como podría parecer y requiere seguir un procedimiento procesal específico. La Suprema Corte decidió intervenir para clarificar el panorama, enviando un mensaje inequívoco: no todas las resoluciones relacionadas con un juicio mercantil pueden ser objeto de amparo de manera inmediata. La Corte ha establecido como jurisprudencia que, en el caso de que se demande la nulidad de un acuerdo arbitral a través de un juicio ordinario mercantil, la sentencia emitida por el juez es susceptible de apelación. Este aspecto es fundamental, ya que determina el orden adecuado de los recursos. Este criterio no introduce una figura novedosa, sin embargo, sí proporciona claridad sobre la interpretación de las normas existentes. De este modo, la SCJN busca prevenir decisiones contradictorias y garantizar que los procedimientos se lleven a cabo con coherencia jurídica. En términos prácticos, esto significa que la parte que no esté conforme con la resolución judicial no podrá acceder directamente al juicio de amparo. Deberá, en primer lugar, agotar la apelación correspondiente y solo después, si persiste el desacuerdo, podrá recurrir a la vía constitucional. La SCJN refuerza la certeza jurídica en los conflictos relacionados con cláusulas arbitrales, estableciendo límites precisos para la revisión de decisiones arbitrales en el contexto de un juicio mercantil. Este enfoque tiene un impacto directo en la estrategia legal de empresas y particulares que optan por el arbitraje como método para resolver controversias. El Código de Comercio establece dos vías distintas para evaluar la nulidad de una decisión arbitral. En primer lugar, permite que las partes se dirijan a un tribunal judicial a través de un juicio ordinario mercantil. En segundo lugar, faculta a un árbitro o a un tribunal arbitral para llevar a cabo dicho análisis. Lo que la Corte ha dejado en claro que estos caminos no pueden ser utilizados de manera simultánea. La elección de uno de ellos implica que el otro queda excluido y esta decisión influye en los recursos disponibles. En este sentido, los requisitos a considerar son los siguientes: