El Gobierno informó el avance en la construcción de los trenes México–Querétaro y Querétaro–Irapuato. Dicho proyecto de movilidad busca posicionarse como un referente en innovación y seguridad, al incorporar tecnología con estándares europeos. En 2025, el gobierno federal lanzó la licitación para diseñar e implementar los sistemas de telecomunicaciones del corredor. Las empresas seleccionadas, Sonda México y Siemens Mobility, serán las encargadas de suministrar la tecnología que permitirá regular la circulación, prevenir incidentes y coordinar la operación en toda la ruta. El contrato contempla el desarrollo, instalación y puesta en marcha de estos sistemas a lo largo de más de 300 kilómetros, con 11 estaciones en el tramo Ciudad de México–Querétaro–Irapuato. El eje central es el ETCS Nivel 1, un estándar internacional que monitorea de forma constante la velocidad de los vagones y su autorización de movimiento. En términos prácticos, el sistema funciona como una especie de navegación inteligente: cada tren recibe información continua sobre su ubicación y las condiciones de la vía. Si se detecta que excede la velocidad permitida o entra en una zona de riesgo, el sistema interviene para corregir la operación. Uno de los principales beneficios es la seguridad, ya que: A esto se suma una mejora en la eficiencia operativa. El sistema no solo previene incidentes, también optimiza el flujo ferroviario, reduce interrupciones y mejora la puntualidad. El proyecto también incluye una red de telecomunicaciones que conecta la línea mediante fibra óptica, centros de control y monitoreo en tiempo real. Esta infraestructura permitirá supervisar desde el estado de las vías hasta el tránsito de los trenes, gracias a sensores distribuidos a lo largo del corredor. La red de los trenes integrará múltiples servicios, como: Asimismo, contará con un Centro de Control Operacional (OCC) y un centro alterno, desde donde se gestionará toda la operación con apoyo de sistemas como el Control de Supervisión y Adquisición de Datos y herramientas de planificación que optimizan horarios y evitan conflictos entre trenes. Además de operar el servicio, esta tecnología también mejorará la experiencia del usuario, ya que permitirá ofrecer información en tiempo real sobre horarios, llegadas y salidas, sincronizada con lo que ocurre en estaciones. El desarrollo de estos sistemas se realiza desde las primeras etapas del proyecto, de forma coordinada con la construcción de la infraestructura, para asegurar que todos los componentes funcionen como un solo sistema integrado. De acuerdo con el calendario, el servicio deberá estar listo para operar en abril de 2029. Este modelo no solo atenderá estas rutas, sino que también se perfila como base para futuros proyectos ferroviarios en México y posiblemente en América Latina. La licitación, resuelta por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, establece que el consorcio ganador debe cumplir con requisitos técnicos y financieros para implementar un sistema integral de señalización, telecomunicaciones y control.