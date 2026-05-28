La Ley Federal obliga a tiendas y supermercados a devolver dinero a sus clientes por el cobro de envases.

La Ley Federal de Protección al Consumidor reconoce expresamente el derecho a recuperar el dinero pagado como depósito por envases o empaques.

Negarse a devolverlo tiene consecuencias legales y económicas para el establecimiento.

Es ley: las multas que enfrentan las tiendas por incumplir la devolución. ChatGPT

El Artículo 11 obliga a los comerciantes a devolver dinero

El artículo 11 de la Ley Federal de Protección al Consumidor es claro, al indicar que: “el consumidor tiene derecho a recuperar el monto entregado como depósito por envases o empaques al momento de su devolución. Esto fomenta la responsabilidad ambiental y el respeto al consumidor”.

Esto quiere decir que quien entregó dinero como depósito por un envase o empaque al comprar un producto tiene derecho a recuperar la suma íntegra al momento de su devolución.

Esto aplica en tiendas, supermercados y cualquier establecimiento que cobre este concepto en productos retornables.

El comprobante que todo consumidor debe exigir

La misma legislación, en su artículo 12, establece que “los proveedores deben entregar factura o comprobante al consumidor, especificando los datos de la transacción". La legislación lo considera como un paso “esencial para la transparencia y la legalidad en las operaciones comerciales”.

De esta manera, los proveedores se ven obligados a entregar un comprobante por cada operación realizada. Ese documento, ya sea factura, recibo o comprobante, debe contener los datos específicos de la compraventa y puede ser determinante al momento de reclamar la devolución de un depósito.

El comprobante es la herramienta legal del consumidor para acreditar pagos, depósitos y cualquier monto vinculado a la compra.

Cuáles son las multas que enfrentan quienes incumplan

Lo que dice la ley en México. Shutterstock

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puede sancionar a los establecimientos que se nieguen a devolver el depósito completo.

Las multas varían según la gravedad de la infracción y la capacidad económica del proveedor, y pueden arrancar desde los 380 pesos hasta superar el millón.

Además, si el proveedor desacata las órdenes de la autoridad, las multas pueden acumularse de forma diaria hasta que la falta sea corregida, en forma progresiva: