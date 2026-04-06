La puesta en marcha del Tren Suburbano que conectará con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) volvió a atrasarse. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la inauguración del tramo Lechería–AIFA, prevista para finales de marzo, tendrá que posponerse mientras continúan las pruebas y procesos de certificación. El retraso se debe a que las evaluaciones en campo y los requisitos de seguridad aún no concluyeron. En detalle, la mandataria explicó que estos procedimientos, supervisados por instancias técnicas y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), son indispensables para garantizar que el servicio opere de forma segura. Conoce a continuación los detalles de este retraso en el transporte público y evita problemas al trasladarte. Las pruebas técnicas y la falta de certificación impidieron que el nuevo ramal del Tren Suburbano entre en operación. El ajuste responde a la necesidad de cumplir con los estándares antes de abrir al público. Sheinbaum señaló que su gobierno prioriza que el sistema cuente con la validación de las autoridades correspondientes, entre ellas la SICT y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, antes de iniciar operaciones. La presidenta explicó que originalmente se buscaba inaugurar el tramo el 29 de marzo, con miras a coincidir con el periodo de Semana Santa. Sin embargo, los responsables del proyecto estiman que la apertura podría moverse alrededor de una semana, lo que podría traer una nueva fecha tentativa en los próximos días. El tramo Lechería–AIFA contempla una extensión de 23.7 kilómetros, con seis estaciones y una terminal. Se prevé que los trenes operen con una frecuencia aproximada de 15 minutos. El recorrido completo permitirá trasladarse desde Buenavista hasta el AIFA en cerca de 43 minutos. El sistema contará con 10 trenes y un horario de servicio de 5:00 a 00:30, similar al de la ruta Buenavista–Cuautitlán.