En caso de que un comercio se niegue a realizar la devolución, puede enfrentar sanciones económicas e incluso consecuencias legales.

La Ley Federal de Protección al Consumidor establece de forma explícita el derecho de los clientes a recuperar el dinero entregado como depósito por envases o empaques retornables.

En caso de que un comercio se niegue a realizar la devolución, puede enfrentar sanciones económicas e incluso consecuencias legales.

En caso de que un comercio se niegue a realizar la devolución, puede enfrentar sanciones económicas e incluso consecuencias legales. Shutterstock

El Artículo 11 obliga a los comerciantes a devolver dinero

El artículo 11 de la Ley Federal de Protección al Consumidor señala que los consumidores tienen derecho a recibir de vuelta el monto pagado como depósito por envases o empaques una vez que estos sean entregados nuevamente. La normativa busca incentivar prácticas de responsabilidad ambiental y proteger los derechos de los compradores.

Esto implica que cualquier persona que haya dejado un depósito al adquirir un producto retornable puede exigir la devolución total de ese dinero al regresar el envase correspondiente.

La disposición aplica para supermercados, tiendas y cualquier negocio que cobre depósitos por este tipo de productos.

El comprobante que todos los consumidores deben exigir

La legislación también establece, a través del artículo 12, que los proveedores están obligados a entregar una factura, recibo o comprobante donde se detallen los datos de la operación realizada. La ley considera este documento indispensable para garantizar transparencia y legalidad en las transacciones comerciales.

Por ello, cada establecimiento debe proporcionar un comprobante que respalde la compra efectuada y los montos cobrados durante la operación. Este documento puede ser clave al momento de reclamar la devolución de un depósito o acreditar cualquier pago vinculado con la compra.

El comprobante funciona además como respaldo legal para el consumidor en caso de presentar una queja o denuncia ante las autoridades.

Cuáles son las multas que enfrentan quienes incumplan

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene facultades para sancionar a los negocios que se nieguen a devolver el depósito correspondiente por envases retornables.

Las multas dependen de la gravedad de la infracción y de la capacidad económica del establecimiento, aunque pueden ir desde algunos cientos de pesos hasta superar el millón.

Además, si el proveedor no cumple con las disposiciones dictadas por la autoridad, las sanciones pueden incrementarse diariamente hasta que se corrija la falta: