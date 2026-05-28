Contamos con la mejor Policía Turística para cuidar a quienes nos visitan. Con una preparación de excelencia, vocación de servicio y dominio de idiomas, nuestras y nuestros elementos brindan orientación, seguridad y acompañamiento.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció un nuevo mega operativo de seguridad para reforzar la vigilancia y protección en el Centro Histórico de la capital. El plan contempla la creación de una nueva Unidad de Protección Ciudadana que resguardará un perímetro de 5 kilómetros con 686 elementos policiales y 45 patrullas nuevas.

Durante la presentación del operativo, Brugada aseguró que el objetivo es garantizar seguridad, cercanía y tranquilidad para las más de 3 millones de personas que recorren diariamente esta zona emblemática de la CDMX.

El nuevo esquema de seguridad fortalece la protección y vigilancia en nuestro querido Centro Histórico. Gobierno de CDMX

“Queremos una policía más visible, cercana y accesible para la gente”, afirmó la mandataria, al destacar que el nuevo esquema de vigilancia llega a solo dos semanas del Mundial 2026.

Así funcionará el nuevo operativo de seguridad en el Centro Histórico

La nueva Unidad de Protección Ciudadana trabajará bajo un esquema de mando único que permitirá coordinar sectores, estrategias y operaciones en tiempo real. Además del despliegue de policías y patrullas, el operativo estará respaldado por más de 7 mil cámaras de videovigilancia distribuidas en distintos puntos del Centro Histórico.

Clara Brugada explicó que esta estrategia busca prevenir delitos y mejorar la capacidad de reacción de las autoridades.

“Esta fuerza tiene que verse, sentirse y dar resultados para la ciudadanía”, sostuvo la jefa de Gobierno al remarcar que la seguridad y el bienestar de habitantes, comerciantes y visitantes son prioridad para su administración.

Queremos una policía más visible, cercana y accesible para la gente. Gobierno de CDMX

La Policía Turística será clave para recibir a millones de visitantes rumbo al Mundial 2026

Uno de los puntos centrales del nuevo plan de seguridad será el fortalecimiento de la Policía Turística, considerada por el Gobierno capitalino como una de las más preparadas del país. Según explicó Brugada, los elementos cuentan con capacitación especializada, vocación de servicio y dominio de distintos idiomas para orientar y proteger a turistas nacionales e internacionales.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho, aseguró que la nueva estrategia permitirá una coordinación total en una de las zonas más importantes de la capital. “Vamos a trabajar con la ciudadanía, con Inteligencia, con Policía Turística y con todos los servicios que brinda esta secretaría para garantizar que el corazón de esta ciudad y del país sea una de las zonas más seguras y confiables para visitantes y habitantes”, afirmó el funcionario.