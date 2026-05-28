Adiós ríos contaminados | Estudiantes crean un robot acuático que navega solo, detecta basura y la elimina.

CHENEK BALAM es un robot acuático desarrollado en el Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez para combatir la contaminación en cuerpos de agua de Chiapas.

Sus creadores ya lo presentaron ante la presidenta Claudia Sheinbaum.

Cómo es el robot hecho en Chiapas para limpiar el aguas

Estudiantes del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez desarrollaron un robot acuático para combatir la contaminación en ríos y lagunas. CHENEK BALAM

Alumnos del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez desarrollaron CHENEK BALAM, un robot acuático autónomo diseñado para limpiar ríos y lagunas contaminados.

El proyecto nació como una respuesta tecnológica propia a una problemática ambiental urgente en la entidad.

“México no tiene que esperar tecnología de otros países cuando nosotros podemos desarrollarla aquí”, señalan los creadores.

Quiénes están detrás del proyecto

El robot es obra de cuatro estudiantes de las carreras de Ingeniería Mecatrónica, Sistemas y Eléctrica, con la asesoría del Lic. Juan Humberto Carpio y el Ing. Jorge Arturo Sarmiento Torres, que son:

Sergio Antonio Rayo Cabrera, Ing. Mecatrónica · 4° sem.

Eylan Jarib Cruz Gómez, Ing. Mecatrónica · 4° sem.

Ángel Adrián Moguel González. Ing. en Sistemas · 6° sem.

Brayam Alexis Ríos García, Ing. Eléctrica · 6° sem.

Una competencia abierta y un llamado a sumarse

Este martes 26 de mayo, a las 9:30 am, CHENEK BALAM compitió en la Biblioteca del Tec Tuxtla. El equipo invitó a la comunidad a difundir el proyecto para conseguir apoyos que permitan escalarlo a ríos y cuerpos de agua del estado.

El robot ya fue presentado ante la presidenta Claudia Sheinbaum en una muestra de innovación tecnológica.