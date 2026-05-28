Es oficial | El Gobierno de Estados Unidos embarga automáticamente cuentas bancarias y bienes de todos los extranjeros que se atrasaron en este trámite.

Una deuda sin resolver con el fisco puede escalar rápido. Cuando los avisos quedan sin respuesta, el IRS deja de advertir y pasa directamente al embargo.

Ante de ejecutar cualquier embargo, Servicio de Impuestos Impositivos (IRS) envía el Aviso Final de Intención de Embargo. Este documento detalla la deuda pendiente y otorga un plazo de hasta 30 días para responder o regularizar la situación .

Es la última oportunidad formal antes de que se activen las medidas de cobro y pasar directo a la acción.

IRS: qué pasa cuando se ignora el aviso final

EFE y ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

Si el contribuyente no responde al Aviso Final de Intención de Embargo dentro del plazo, el caso pasa al Sistema Automatizado de Cobro (ACS).

A partir de ese momento, el embargo queda habilitado sin nuevas advertencias y el margen de negociación se reduce drásticamente.

La falta de respuesta, en la práctica, acelera todo el proceso.

Qué bienes puede embargar el IRS

A través del ACS, el IRS cuenta con herramientas de cobro directas que pueden aplicarse sobre distintos activos del contribuyente, como:

Cuentas bancarias

Salarios (wage garnishment)

Bienes y activos.

Cómo impacta el embargo a los inmigrantes naturalizados

Según el IRS, los inmigrantes que obtienen la residencia permanente (green card) son considerados residentes fiscales de Estados Unidos y tributan de la misma manera que los ciudadanos.

Esto significa que las mismas reglas de cobro, embargo de cuentas, retención de salarios e intervención de bienes aplican por igual, sin distinción de origen o estatus migratorio.