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Una deuda sin resolver con el fisco puede escalar rápido. Cuando los avisos quedan sin respuesta, el IRS deja de advertir y pasa directamente al embargo.

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Ante de ejecutar cualquier embargo, Servicio de Impuestos Impositivos (IRS) envía el Aviso Final de Intención de Embargo. Este documento detalla la deuda pendiente y otorga un plazo de hasta 30 días para responder o regularizar la situación.

Es la última oportunidad formal antes de que se activen las medidas de cobro y pasar directo a la acción.

IRS: qué pasa cuando se ignora el aviso final

EFE y ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

Si el contribuyente no responde al Aviso Final de Intención de Embargo dentro del plazo, el caso pasa al Sistema Automatizado de Cobro (ACS).

A partir de ese momento, el embargo queda habilitado sin nuevas advertencias y el margen de negociación se reduce drásticamente.

La falta de respuesta, en la práctica, acelera todo el proceso.

Qué bienes puede embargar el IRS

A través del ACS, el IRS cuenta con herramientas de cobro directas que pueden aplicarse sobre distintos activos del contribuyente, como:

  • Cuentas bancarias
  • Salarios (wage garnishment)
  • Bienes y activos.
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Cómo impacta el embargo a los inmigrantes naturalizados

Según el IRS, los inmigrantes que obtienen la residencia permanente (green card) son considerados residentes fiscales de Estados Unidos y tributan de la misma manera que los ciudadanos.

Esto significa que las mismas reglas de cobro, embargo de cuentas, retención de salarios e intervención de bienes aplican por igual, sin distinción de origen o estatus migratorio.