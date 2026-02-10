El presidente municipal de Querétaro afirmó que el Ayuntamiento, en coordinación con el Gobierno del Estado y con apoyo de la Federación, se prepara para el inicio de las obras del tren México-Querétaro en la capital. Se espera que el servicio del transporte público mejore ampliamente con esta iniciativa. El gobernador Felipe Fernando Macías Olvera explicó que, tras varios meses de preparación, se desplegaron decenas de servidores públicos municipales y estatales en distintos puntos de la ciudad para atender temas de movilidad. Por ello, se implementaron operativos y rutas alternas, así como ajustes en el servicio de Qrobús, para minimizar problemas en la vía pública. El alcalde recordó que se trata de una obra de carácter federal, por lo que la responsabilidad directa recae en la Federación. Respecto a las obras del tren México-Querétaro, el funcionario dijo: “Hoy contamos con decenas de servidores públicos del municipio y del estado apoyando en materia de movilidad; se implementaron operativos y rutas alternas para que las afectaciones sean mínimas y la ciudadanía resulte lo menos perjudicada posible”. Una de las principales preocupaciones de la población que habita allí es el aumento en los tiempos de traslado, especialmente para llevar a los niños a la escuela o acudir al trabajo, por lo que recomendó salir con mayor anticipación. En el ámbito educativo, señaló que existen más de 70 planteles en un radio de un kilómetro de la zona de obra -entre 22 y 23 públicos y el resto privados- y que la Secretaría de Educación y el Gobierno estatal analizan la posibilidad de implementar clases virtuales cuando se considere necesario. Finalmente, respecto a la coordinación con la Federación, puntualizó que conforme se presentan los proyectos ejecutivos, el municipio solicita información clara y con suficiente anticipación para poder planear, socializar las acciones y tomar las medidas necesarias. En lo que va del año, el proyecto de movilidad lleva un avance del 8% total. La meta es que comience a operar a mediados de 2027, teniendo en cuenta que el trazado contempla una extensión de 226 kilómetros. Tendrá una conexión con la estación Buenavista, en la Ciudad de México, con un recorrido estimado de entre una hora con 40 minutos y dos horas, con velocidades que podrían alcanzar hasta 160 kilómetros por hora. Este proyecto forma parte de las obras prioritarias del Gobierno para impulsar la recuperación y modernización del transporte ferroviario de pasajeros. Su propósito central es fortalecer la movilidad tanto urbana como interurbana entre la Ciudad de México, Querétaro y otras ciudades del Bajío y el centro-norte del país.