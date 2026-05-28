Las personas extranjeras que planean viajar a México por turismo, negocios, estudios o visitas temporales pueden tramitar la visa de visitante para realizar actividades remuneradas. Este documento autoriza estancias de hasta 180 días y requiere cumplir con ciertos requisitos económicos, presentar documentación específica y acudir al consulado mexicano correspondiente.

Este visado está destinado a ciudadanos de países que necesitan autorización para ingresar a México y permite múltiples entradas durante el tiempo de vigencia otorgado. Aquellos que no cumplan con el plazo establecido, las autoridades los expulsan de forma directa.

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Conoce los requisitos para ingresar legal al país y evita problemas con el control migratorio.

¿Qué puedo hacer con la visa de visitante en México?

Entre las actividades autorizadas se encuentran:

Viajes turísticos

Visitas de negocios como reuniones o capacitaciones

Trabajos técnicos sin remuneración en territorio mexicano

Actividades culturales, deportivas, artísticas, médicas, académicas y de carácter humanitario

Estudios de corta duración

Transporte de mercancías sin recibir pagos en México

El trámite comienza con una cita a través de la plataforma electrónica MiConsulado. Posteriormente, la persona interesada debe presentarse personalmente en el consulado con los documentos requeridos y realizar una entrevista.

El pago correspondiente al análisis y recepción de la solicitud se efectúa el día de la cita. Una vez entregada la documentación completa, el consulado puede tardar hasta 10 días hábiles en emitir una resolución .

Si existe información faltante o dudas sobre los documentos presentados, la autoridad consular notificará los pasos a seguir.

En caso de aprobación, la visa se colocará en el pasaporte, el cual deberá presentarse ante las autoridades migratorias al ingresar a México.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la visa de visitante?

Entre los requisitos básicos se encuentran:

Pasaporte vigente y copia de las páginas principales.

Fotografía reciente tamaño pasaporte.

Formulario de solicitud debidamente completado.

Documento que acredite estancia legal en el país de residencia, cuando corresponda.

Además, es necesario demostrar solvencia económica mediante alguno de los siguientes criterios:

Comprobante de ingresos mensuales superiores a 220 UMA durante los últimos tres meses (aproximadamente USD 1,499), junto con constancia laboral mínima de un año.

Saldo promedio mensual en cuentas bancarias o inversiones equivalente a 680 UMA durante los últimos tres meses (cerca de USD 4,630).

En el caso de estudiantes universitarios, comprobante de estudios y evidencia de ingresos mensuales equivalentes a 130 UMA.

Si los documentos provienen de un país distinto al lugar donde se realiza el trámite, deberán estar apostillados o legalizados y presentarse en español o acompañados de una traducción simple.

Las autoridades aclararon que no es obligatorio presentar boletos de avión ni reservas turísticas, ya que estos documentos no garantizan la aprobación de la visa ni modifican el tiempo de emisión.

¿Cuáles son los beneficios de la visa?

La visa permite permanecer en México hasta por 180 días. Permanecer más tiempo sin modificar la condición migratoria puede derivar en una estancia irregular y ocasionar sanciones, problemas en futuros trámites migratorios o restricciones para volver a ingresar al país.

Para evitar complicaciones, las personas extranjeras deben tramitar una residencia temporal, permanente o de estudiante antes de que venza el periodo autorizado.