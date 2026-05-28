Los inmuebles pasarán a disposición de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, organismo encargado de coordinar el desarrollo del proyecto ferroviario.

El Gobierno de México oficializó la ocupación temporal inmediata de 99 inmuebles privados para acelerar la construcción del Tren AIFA-Pachuca, uno de los proyectos ferroviarios prioritarios de la administración de Claudia Sheinbaum.

La medida fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se declaró de utilidad pública una superficie de más de 110 mil metros cuadrados ubicados entre Hidalgo y el Estado de México , zonas clave para el desarrollo de la obra.

Los inmuebles pasarán a disposición de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, organismo encargado de coordinar el desarrollo del proyecto ferroviario.

Claudia Sheinbaum ordenó ocupar 99 inmuebles privados para avanzar con el Tren AIFA-Pachuca: qué establece el decreto

De acuerdo con el decreto federal, la ocupación temporal de los terrenos permitirá avanzar con las obras de infraestructura necesarias para el Tren AIFA-Pachuca, una ruta que busca fortalecer la conectividad hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El documento establece que los inmuebles pasarán a disposición de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, organismo encargado de coordinar el desarrollo del proyecto ferroviario.

Las autoridades justificaron la medida bajo la figura de utilidad pública, al considerar que el tre n impulsará la movilidad regional y reducirá tiempos de traslado entre distintos municipios del centro del país.

Además, el Gobierno sostuvo que la construcción del nuevo corredor ferroviario también tendrá impacto económico y urbano en las zonas cercanas al trazado de la obra.

Cuáles serán los municipios afectados por la construcción del Tren AIFA-Pachuca

Según la publicación oficial, los 99 predios se encuentran distribuidos en municipios de Hidalgo y el Estado de México, que forman parte del trayecto proyectado para el tren.

En Hidalgo, las afectaciones alcanzan a Mineral de la Reforma, Tizayuca, Tolcayuca, Villa de Tezontepec y Zapotlán de Juárez. En Edomex, los terrenos se ubican en Tecámac, Temascalapa y Zumpango.

El decreto precisa que la superficie total supera los 110 mil metros cuadrados y que los terrenos fueron identificados tras estudios técnicos y de viabilidad realizados por dependencias federales. La administración federal aseguró que estos espacios resultan indispensables para construir vías, estaciones, infraestructura operativa y obras complementarias vinculadas al proyecto.

Qué pasará con los propietarios de los inmuebles ocupados

El Gobierno federal informó que los propietarios de los predios tendrán derecho a recibir una indemnización conforme a los avalúos oficiales realizados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. El decreto también señala que las personas afectadas podrán presentar recursos legales únicamente para inconformarse con el monto de la compensación económica establecida por las autoridades.

La ocupación temporal inmediata permitirá que las obras del Tren AIFA-Pachuca continúen sin retrasos administrativos o legales que puedan afectar el calendario de construcción previsto por el Gobierno.

Este proyecto forma parte de la estrategia federal para fortalecer el transporte ferroviario de pasajeros en México y ampliar las conexiones entre el AIFA, la Ciudad de México y distintos puntos de la región centro del país.