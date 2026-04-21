El ciclo escolar 2025-2026 comienza a transitar su última etapa y con ella llega la parte del año que más días de descanso concentra en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP). A diferencia de lo que piensa la gran mayoría de la población, las vacaciones de Semana Santa no son el último respiro antes del receso de verano: entre mayo y julio, el calendario supone 17 días sin clases. El primer gran bloque de descansos tras las vacaciones por Semana Santa comienza el 1 de mayo con el Día Internacional del Trabajo. Debido a que esta fecha coincide con un viernes, el fin de semana se extenderá naturalmente y generará el primer puente largo de mayo. Tan solo 4 días después, el martes 5 de mayo —conmemoración de la Batalla de Puebla— introduce una jornada escolar aislada en medio de un período que ya tiene sus extremos cubiertos por descanso: el fin de semana anterior y el puente posterior. El 15 de mayo es, sin duda, la fecha más significativa del mes desde el punto de vista humano y educativo: el Día del Maestro y la Maestra. La SEP lo reconoce como día inhábil en el calendario oficial, lo que implica suspensión total de actividades en todos los niveles de educación básica del país. Al caer en 2026 un viernes, se convierte automáticamente en un puente de tres días —viernes, sábado y domingo— sin necesidad de ningún decreto adicional. Además, el calendario de feriados y días festivos de la SEP contempla como descanso obligatorio el viernes 29 de mayo, por tratarse de la jornada de Consejo Técnico Escolar (CTE) que se desarrolla el último viernes de cada mes y que tiene por objetivo planificar, brindar asesoramiento y capacitar a los docentes de las distintas instituciones. Como en estas fechas no se requiere de la presencia de los estudiantes, este día se convierte en un descanso obligatorio para los jóvenes. En lo que respecta al mes de junio, la estructura del calendario se vuelve más sobria en términos de días de descanso confirmados. Sin embargo, esconde una variable que todavía no está resuelta: el inicio del Mundial de Fútbol 2026. El torneo arranca el 11 de junio y México es uno de los países anfitriones, con partidos programados en varias sedes del territorio nacional. La posibilidad de que las autoridades educativas decreten días inhábiles en fechas de partidos de la selección mexicana —como ocurrió en torneos anteriores— aún no fue confirmada ni descartada de manera oficial, lo que mantiene en suspenso a millones de familias. Lo que sí está confirmado es el viernes 26 de junio como segundo y último Consejo Técnico Escolar del periodo final del ciclo. El calendario SEP establece el 15 de julio de 2026 como la fecha oficial de cierre del ciclo escolar 2025-2026. Sin embargo, quienes entiendan la lógica de las fechas previas se darán cuenta de que la actividad académica convencional cesa, en la práctica, bastante antes de esa fecha. El proceso de cierre podría tener tres hitos clave en julio que marcarían la transición de la actividad pedagógica hacia la administrativa y la preparación del receso de verano. El primero sería una jornada destinada para el registro de calificaciones por parte del cuerpo docente. En ese día no habría clases para los alumnos: los docentes trabajarían en la carga y validación del desempeño académico final de cada estudiante en los sistemas institucionales. En términos simples, sería el momento en que las notas del año quedarían asentadas de manera formal. El segundo hito sería el día de comunicación de evaluación: una jornada en la que docentes y directivos informarían oficialmente a los alumnos y sus familias sobre los resultados finales del ciclo. Técnicamente sería uno de los últimos días del curso, pero en la práctica funcionaría como el cierre emocional e institucional del año escolar. Los últimos días hábiles del período se destinarían a trámites de entrega de documentación, firma de actas y las últimas gestiones administrativas del ciclo. Finalmente, el ciclo lectivo quedaría oficialmente cerrado y se daría inicio al período de vacaciones de verano, que se extendería hasta el comienzo del nuevo año escolar.