Desde el inicio de 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intensificó su campaña para recordar a los mexicanos un derecho que muchos desconocen: la propina no es obligatoria y ningún restaurante, bar o café puede incluirla automáticamente en la cuenta. El mensaje lo ha difundido la propia dependencia y su titular, Iván Escalante, como parte de la orientación oficial para consumidores en todo el país. De acuerdo con Profeco, la propina es una gratificación voluntaria que surge como reconocimiento por el servicio recibido, pero que no puede ser exigida ni condicionada bajo ninguna circunstancia. Esto significa que un establecimiento no puede añadirla al ticket sin autorización, sugerirla como cargo obligatorio ni condicionar la atención a que el cliente la deje. El respaldo legal está en el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que prohíbe expresamente las prácticas comerciales abusivas o coercitivas. Bajo esta norma, agregar un cargo sin consentimiento del cliente constituye un cobro indebido, independientemente de cómo aparezca nombrado en la cuenta: “propina”, “servicio” o “service charge”. Las sanciones para quienes incurran en esta práctica son significativas. Las multas pueden ir desde 311 pesos hasta más de 3 millones de pesos, y su monto depende de la gravedad de la infracción, la reincidencia del establecimiento y el nivel de afectación al consumidor. Antes de pagar, Profeco recomienda revisar el ticket en busca de cargos no autorizados. Si aparece alguno, el primer paso es solicitar al establecimiento que lo elimine: están legalmente obligados a hacerlo. El cliente también puede negarse a pagar cualquier monto que no haya aceptado expresamente. En caso de que el negocio se niegue a corregir el cobro, el consumidor puede presentar una queja ante Profeco a través del Teléfono del Consumidor, correo electrónico o la plataforma en línea de la dependencia. Es fundamental conservar el ticket como evidencia del cobro indebido para respaldar la denuncia. Aunque socialmente existe la referencia de dejar entre el 10% y el 15% del consumo como propina, no existe ninguna norma que obligue a un porcentaje específico ni a dejar cantidad alguna. La decisión, el monto y la decisión de no dejar nada son prerrogativa exclusiva del cliente. Profeco insiste en que la denuncia ciudadana es la principal herramienta para erradicar una práctica que, pese a estar prohibida, sigue siendo común en el sector.