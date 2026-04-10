La Secretaría de Educación confirmó que niñas y niños de escuelas públicas que participen en exámenes de agudeza visual podrán acceder a lentes gratuitos, como parte de una estrategia nacional de salud. La medida busca detectar de manera temprana problemas visuales que afectan el aprendizaje. El programa de la Secretaría de Educación Pública, SEP, vinculado a la iniciativa Vive Saludable, Vive Feliz, promueve que madres, padres y tutores acudan a las clínicas correspondientes con los resultados de las evaluaciones escolares, a fin de completar el diagnóstico y recibir los lentes sin costo. La salud visual es un factor clave en el desarrollo académico, social y emocional de la niñez. Muchas afecciones oculares pasan desapercibidas, ya que los menores no identifican si ven correctamente o no, lo que puede derivar en bajo rendimiento escolar. Especialistas señalan que síntomas como dolores de cabeza, mareos o dificultad para concentrarse pueden estar relacionados con problemas visuales no detectados. Además del acceso a lentes, la estrategia promueve acciones cotidianas para cuidar la vista de niñas y niños. Entre las principales recomendaciones destacan: Asimismo, se enfatiza la importancia de una alimentación balanceada rica en frutas y verduras, lo que contribuye a prevenir enfermedades como la diabetes, que pueden afectar la visión. Estas acciones del Gobierno de México buscan consolidar una cultura de prevención desde la infancia.