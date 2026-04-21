La advertencia sobre un supuesto “apagón telefónico masivo” en México empezó a circular con fuerza en redes sociales y generó preocupación entre millones de usuarios. La fecha clave, el 1 de julio de 2026, encendió alarmas y alimentó todo tipo de interpretaciones, muchas de ellas exageradas. En un contexto donde el celular es central para trabajar, comunicarse y gestionar la vida diaria, cualquier posible interrupción del servicio se percibe como un problema serio. Sin embargo, detrás del ruido mediático hay una medida concreta que no implica un corte generalizado, sino un cambio en la forma en que se gestionan las líneas telefónicas. Entender qué va a pasar realmente es clave para evitar confusiones y, sobre todo, para no quedarse sin servicio. A pesar de cómo se viralizó el tema, no habrá un corte simultáneo para todos los usuarios. La medida establece que solo las líneas telefónicas que no estén vinculadas a una CURP serán suspendidas, de forma individual. Esto significa que el servicio —llamadas, SMS y datos móviles— dejará de funcionar únicamente en esos casos. No se trata de una baja definitiva del número, sino de una suspensión temporal hasta que el titular complete el registro correspondiente. La nueva normativa busca eliminar el anonimato en el uso de teléfonos móviles, un factor clave en delitos como extorsiones y fraudes. Al asociar cada número a una identidad oficial, las autoridades pretenden mejorar la trazabilidad de las comunicaciones y fortalecer la seguridad. Esta estrategia ya se discutió en distintos momentos en México, pero ahora se implementa con mayor alcance y con una fecha límite concreta. Quienes no vinculen su línea telefónica a la CURP antes del plazo podrían enfrentar la suspensión total del servicio, lo que implica quedarse sin acceso a llamadas, mensajes y aplicaciones como WhatsApp. De todos modos, hay algunos puntos importantes: La recomendación es simple: consultar con tu operador si tu línea ya está registrada y, en caso contrario, completar el trámite lo antes posible para evitar interrupciones innecesarias.