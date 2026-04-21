Millones de mexicanos creyeron durante años que tener un pasaporte en regla era todo lo que necesitaban para cruzar cualquier frontera y viajar libremente. Esa certeza acaba de romperse de forma oficial y definitiva. El Gobierno de México confirmó una medida que está generando una ola de reacciones en todo el país: estar inscrito en el nuevo Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias es suficiente para que las autoridades te impidan salir del territorio nacional, sin importar que tu pasaporte esté vigente, sin sellos irregulares y completamente en orden. Una deuda con tus hijos ahora tiene el poder de dejarte varado en México de manera indefinida, y la ley ya está en marcha para hacerlo realidad. La reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue aprobada en el Senado de la República con 86 votos a favor de forma unánime, respaldada previamente por la Cámara de Diputados, y enviada directamente al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En el corazón de esta medida está el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, un organismo completamente nuevo que funcionará como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal. Su propósito es tan claro como contundente: identificar en tiempo real a todos los deudores y acreedores de obligaciones alimentarias que hayan sido establecidas mediante resolución judicial firme, y poner esa información a disposición de todas las autoridades del país que la necesiten para validar trámites. El registro será operado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que tendrá 300 días hábiles a partir de la entrada en vigor del decreto para implementarlo de forma completa y funcional en todo el territorio nacional. La base de datos se nutrirá directamente con la información que proporcione el Poder Judicial de la Federación, lo que garantiza que los registros provengan de sentencias y resoluciones judiciales reales, no de denuncias sin sustento. Cuando las autoridades dijeron que esta medida tendría consecuencias reales, no exageraron. Entre las más importantes se encuentran: Para quienes se preguntan por qué México llegó a implementar una medida tan estricta, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) son contundentes: en el país, 7 de cada 10 padres divorciados no cumplen con el pago de la pensión alimenticia de sus hijos. Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Convención sobre los Derechos del Niño son claras al respecto: la manutención no es un privilegio, sino un derecho. En este contexto, el Estado de México decidió reforzar su cumplimiento, incluso con medidas que pueden impedir que un deudor alimentario salga del país mientras sus hijos continúan esperando lo que les corresponde.