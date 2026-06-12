Depositar mochilas y maletas en los espacios habilitados dentro de las unidades.

Con la llegada de miles de turistas nacionales y extranjeros por la Copa Mundial de Futbol 2026, el Metrobús de la Ciudad de México reforzó una medida dirigida a mejorar la movilidad dentro de sus unidades y evitar incidentes en horas de alta afluencia.

La recomendación aplica tanto para habitantes de la capital como para visitantes que se desplazan con mochilas, bolsos y equipaje de viaje. Las autoridades buscan facilitar el tránsito de pasajeros en uno de los sistemas de transporte público más utilizados por quienes se movilizan entre estadios, zonas turísticas y centros de hospedaje.

Adiós mochila en el Metrobús: a partir de ahora los pasajeros tendrán que colocarla al abordar y no les será posible desplazarse con ella (foto: archivo).

Mundial 2026: ¿qué deben hacer los pasajeros con sus mochilas dentro del Metrobús?

Como parte de las acciones para agilizar los desplazamientos durante el Mundial, el Metrobús recordó que sus unidades cuentan con espacios destinados para colocar mochilas, maletas y bolsas que puedan dificultar la circulación de los usuarios. La medida cobra especial relevancia ante el incremento esperado de pasajeros durante el torneo.

A través de sus canales oficiales, el organismo señaló: “Nuestras unidades disponen de espacios designados para mochilas, maletas y bolsas; úsalos correctamente”. El objetivo es reducir golpes, empujones y obstáculos en los pasillos de los vehículos articulados, especialmente en rutas con alta demanda turística.

Depositar mochilas y maletas en los espacios habilitados dentro de las unidades.

Evitar llevar bolsos voluminosos en la espalda o sobre el pecho.

Facilitar el ascenso y descenso de pasajeros.

Reducir golpes y molestias en espacios concurridos.

Contribuir a una mejor experiencia de viaje para locales y visitantes.

Adiós a la mochila en el Metrobús | La nueva norma que tendrás que respetar si viajas en transporte público (foto: archivo).

La medida no contempla multas, pero busca evitar problemas durante los viajes

Las autoridades aclararon que no se trata de una prohibición acompañada de sanciones económicas. Sin embargo, insisten en que llevar mochilas grandes sobre los hombros puede generar incomodidades y complicar la movilidad dentro de las unidades, especialmente durante eventos masivos como la Copa Mundial.

El Metrobús destacó que colocar las pertenencias en los canastos o espacios habilitados favorece una convivencia más ordenada y segura. En un contexto en el que miles de aficionados utilizarán el transporte público para desplazarse entre distintos puntos de la capital, la medida busca hacer más fluidos y cómodos los trayectos para todos los usuarios.