En México, es posible el embargo de cuentas bancarias y bienes personales por parte del Buró de Crédito. La sociedad de información crediticia es la encargada de exigir el cumplimiento de las obligaciones fiscales y correcto cumplimiento financiero. Estar registrado en el Buró de Crédito no implica, por sí mismo, que una persona pueda sufrir el embargo de sus cuentas bancarias o bienes. Un embargo solo puede llevarse a cabo cuando existe un procedimiento legal promovido por un acreedor debido al incumplimiento de una deuda. Si alguien deja de pagar un adeudo, el acreedor puede presentar una demanda ante un juez. Únicamente si la autoridad judicial determina que la deuda es válida y emite una resolución a favor del acreedor, podría ordenarse el embargo de bienes o cuentas como parte del cumplimiento de la obligación. El Buró de Crédito es una sociedad de información crediticia en México que se encarga de recopilar y administrar el historial financiero de personas y empresas. Su labor consiste en registrar el comportamiento de pago frente a: Sin embargo, no tiene autoridad para iniciar procesos judiciales ni ordenar embargos. Para que se concrete esta medida deben cumplirse varias etapas legales: Es importante destacar que, aunque el Buró de Crédito no realiza acciones legales, contar con un historial negativo puede dificultar la obtención de nuevos préstamos, tarjetas o servicios financieros. Por ello, conservar un buen historial crediticio resulta clave para evitar complicaciones futuras. Quienes estén interesados en quitar las deudas del Buró de Crédito tendrán que saldar el total de sus deudas o negociar un acuerdo con la entidad acreedora, tras lo cual se notifica la actualización para que el registro se limine después de dos años. En caso de que haya información falsa o incorrecta, se puede iniciar una disputa en línea, ya sea por teléfono o correo, adjuntando la documentación correspondiente que acredite el pago o la inexistencia de la deuda.