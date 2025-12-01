Destronó a México | El país de América que tiene el mejor sistema educativo y no es Argentina

El Índice de Resultados Escolares (IRE) 2025 ha puesto el foco en la eficiencia educativa de América Latina, revelando a Chile y Uruguay como los países con los sistemas de mejor desempeño en la región.

Este ranking no solo mide el rendimiento académico sino la capacidad de los sistemas para asegurar la trayectoria escolar completa y oportuna de sus estudiantes.

El IRE utiliza datos estandarizados como los del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) para comparar los avances y los resultados académicos en toda la región. El indicador clave se centra en la proporción de adolescentes de 15 años que logran escolarización en el grado adecuado y alcanzan los niveles mínimos en Lectura y Matemática.

Cómo es el mejor sistema educativo de América Latina

Chile se destaca al encabezar la lista del Índice de Resultados Escolares. Un impresionante 38 de cada 100 estudiantes de 15 años completan su escolaridad en tiempo y forma, cumpliendo con los estándares de PISA 2022. Además, la cobertura escolar es alta, llegando al 95% de los jóvenes de hasta 17 años, demostrando una permanencia educativa sobresaliente.

En un cercano segundo lugar, Uruguay consolida su posición con 36 de cada 100 estudiantes completando su escolaridad de manera oportuna. En Matemática, Uruguay igualó el puntaje de Chile en PISA 2022 (409 puntos), situándose entre los mejores resultados latinoamericanos.

El desempeño de Uruguay también fue notable en Lectura y Ciencias, donde cerca del 59% de sus estudiantes alcanzaron el Nivel 2 mínimo esperado. Este porcentaje es significativamente mayor que el promedio regional, lo que subraya la calidad de sus niveles de rendimiento.

El informe, elaborado por el Observatorio de Argentinos por la Educación (con autoría de Martín Nistal, Eugenia Orlicki, Leyre Sáenz Guillén y Víctor Volman), subraya la importancia del IRE para evaluar la continuidad educativa.

En qué posición quedó México entre los sistemas educativos del continente

Tras los líderes, Perú se ubica en un sólido tercer puesto. El país andino logra que 28 de cada 100 estudiantes cumplan con los criterios del Índice de Resultados Escolares, mostrando un nivel de permanencia superior al de naciones como México, Brasil, Argentina, Colombia y Paraguay.

El Índice de Resultados Escolares 2025 ofrece un panorama educativo crucial, utilizando el cruce de datos de PISA con encuestas de hogares para medir simultáneamente la asistencia, el grado cursado y el rendimiento mínimo en asignaturas clave.

Este ranking es una herramienta esencial para el debate sobre la calidad de la educación en la región.

Ranking oficial y completo del Índice de Resultados Escolares 2025