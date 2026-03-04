Marzo incluirá un nuevo fin de semana largo para trabajadores y estudiantes en México, gracias a un día de descanso obligatorio establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Según la legislación vigente, el lunes 16 de marzo de 2026 será feriado oficial por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez. Aunque esta fecha se recuerda tradicionalmente el 21 de marzo, la ley dispone que se recorra al tercer lunes del mes para facilitar un fin de semana largo. Conoce los detalles del cronograma oficial de feriados 2026 y aprovecha un descanso extra este mes. Ten en cuenta a los alumnos que aplica la disposición. El descanso abarcará tres días consecutivos: Este puente forma parte del calendario oficial de días festivos en México y está diseñado para otorgar un periodo de descanso continuo tanto a trabajadores como a estudiantes. Además de representar una pausa en la rutina, brinda la oportunidad de planear viajes o actividades familiares sin afectar la dinámica productiva. El feriado del 16 de marzo contempla la suspensión de labores para: A continuación, las fechas oficiales anunciadas por el Gobierno. Con este descanso de marzo, el calendario 2026 suma otra oportunidad ideal para organizar una escapada o simplemente disfrutar de un fin de semana más largo.