Las autoridades migratorias de varios países mantienen controles estrictos sobre la vigencia del pasaporte para autorizar viajes internacionales.

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Las oficinas migratorias de Estados Unidos, Colombia y México continúan aplicando controles estrictos para quienes viajen con el pasaporte vencido, tanto en vuelos internacionales como en cruces fronterizos terrestres. La falta de un documento actualizado puede derivar en demoras, impedimentos de embarque e incluso en la negativa de ingreso o salida del territorio.

En paralelo, las compañías aéreas y los organismos de frontera mantienen la exigencia de presentar un pasaporte vigente para autorizar viajes internacionales. Aunque existen algunas flexibilidades dentro de acuerdos regionales específicos, las autoridades remarcan que cada caso queda sujeto a la normativa migratoria del país de destino y a las políticas de las aerolíneas.

Atención: qué ocurre en Estados Unidos con los pasaportes vencidos

En Estados Unidos, las autoridades migratorias mantienen estrictos controles para los viajeros que intenten ingresar o salir del país con el pasaporte vencido o próximo a vencer, una situación que puede generar inconvenientes en aeropuertos y puntos de control internacional.

Las normas migratorias estadounidenses exigen que la mayoría de los ciudadanos extranjeros presenten un pasaporte vigente y en buen estado para poder viajar hacia el país. Además, en muchos casos, el documento debe contar con al menos seis meses de vigencia restante desde la fecha prevista de ingreso.

Las aerolíneas estadounidenses también realizan controles antes del embarque y pueden impedir que el pasajero aborde el vuelo si detectan que el pasaporte está vencido, deteriorado o no cumple con los requisitos migratorios establecidos por Estados Unidos.

Qué exige Colombia para entrar o salir del país

En Colombia, Migración Colombia establece que los viajeros internacionales deben contar con un pasaporte válido y vigente o con un documento habilitado mediante acuerdos internacionales.

Las autoridades también recuerdan que los ciudadanos colombianos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio.

Si el pasaporte está vencido, tanto las aerolíneas como el control migratorio pueden impedir el viaje hasta que el documento sea renovado.

Las autoridades también recuerdan que los ciudadanos colombianos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio. Representación creada con IA

Colombia mantiene una excepción para algunos ciudadanos venezolanos, ya que en determinados casos se acepta el ingreso con pasaporte venezolano vencido bajo condiciones especiales definidas por las autoridades migratorias.

México también exige documentación vigente para viajar

México exige a los extranjeros presentar un pasaporte vigente durante el control migratorio al ingresar al país.

En el caso de los residentes extranjeros, las autoridades solicitan contar con un pasaporte válido al momento de ingresar o salir del territorio mexicano, junto con la documentación migratoria correspondiente según su estatus.

A diferencia de algunos países de la región, México no permite el ingreso con documento nacional de identidad, por lo que el pasaporte es obligatorio para todos los viajeros extranjeros.

Además, aunque no existe una regla estricta que establezca una validez mínima de seis meses, en la práctica las aerolíneas suelen exigir que el pasaporte tenga una vigencia suficiente para autorizar el embarque.

Si el documento está vencido o no cumple con los requisitos de vigencia exigidos por la aerolínea o por las autoridades migratorias, el pasajero puede ser rechazado en el embarque o impedido de ingresar según el destino y su nacionalidad.

Qué documentos suelen revisar las autoridades migratorias

Antes de autorizar un viaje internacional, las autoridades migratorias y las compañías aéreas suelen verificar distintos requisitos relacionados con la documentación personal.

Entre los principales controles aparecen: