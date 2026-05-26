Las autoridades migratorias de México, Colombia, Chile y Perú aplican controles estrictos sobre la vigencia del pasaporte. Viajar con el documento vencido puede significar la prohibición total de embarque o ingreso al país, tanto para nacionales como extranjeros.

Conocé qué exige cada país y qué documentos se revisan en los controles fronterizos.

México, Colombia, Chile y Perú lo confirman: viajar con pasaporte vencido tiene estas consecuencias

Las cuatro naciones aplican controles estrictos en aeropuertos y pasos fronterizos que pueden impedirte salir o ingresar al país.

México

El Instituto Nacional de Migración (INM) exige pasaporte vigente para viajes internacionales. Las aerolíneas y los puntos fronterizos aplican controles antes de autorizar el embarque. Con el documento vencido, la salida del territorio queda bloqueada hasta completar la renovación, un trámite que puede demorar varias semanas.

Colombia

Migración Colombia exige pasaporte válido o documento habilitado por acuerdos internacionales. Si está vencido, aerolíneas y control migratorio pueden impedir el viaje. Existe una excepción puntual para ciertos ciudadanos venezolanos que, bajo condiciones especiales, pueden ingresar con pasaporte vencido.

Chile

La Policía de Investigaciones (PDI) y las aerolíneas pueden impedir el embarque si detectan el documento vencido en el control migratorio. Los ciudadanos chilenos también necesitan documentación vigente para salir al exterior, salvo excepciones con algunos países sudamericanos que aceptan cédula de identidad.

Perú

Migraciones Perú exige pasaporte vigente tanto a extranjeros como a residentes que abandonen el país. Con el documento vencido, el embarque puede ser rechazado o el ingreso denegado. Algunos ciudadanos peruanos pueden viajar a países vecinos con DNI por acuerdos regionales, pero la mayoría de los destinos requiere pasaporte en regla.

Un oficial de migración revisa el pasaporte de una pasajera en el mostrador de control, donde se verifican documentos antes de autorizar el ingreso o salida del país. ChatGPT

Qué documentos revisan las autoridades migratorias

Antes de autorizar un viaje internacional, las autoridades migratorias y las compañías aéreas verifican una serie de requisitos que van más allá del pasaporte. Conocer esta lista puede evitar contratiempos de último momento en el aeropuerto.

Pasaporte vigente y en buen estado

Documento de identidad válido en los países que lo permiten

Coincidencia entre los datos del pasaje y el documento