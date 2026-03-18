El Gobierno de México encendió las alarmas entre millones de ciudadanos y extranjeros residentes en el país: quienes no tengan su pasaporte vigente podrán enfrentar restricciones para cruzar fronteras, tanto para entrar como para salir de territorio nacional. La medida, impulsada por Claudia Sheinbaum, busca poner fin a la costumbre de posponer la renovación del pasaporte hasta último momento. Lejos de ser una simple recomendación, la normativa vigente deja en claro que viajar con un pasaporte vencido o próximo a caducar puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza: desde la imposibilidad de conseguir cita a tiempo hasta quedar varado en el aeropuerto sin poder abordar. Para evitar contratiempos costosos y urgentes, las autoridades insisten en que la renovación debe gestionarse con meses de anticipación, mientras el documento aún se encuentra vigente. La normativa es clara y no admite excepciones: si el pasaporte mexicano ya venció, el titular no podrá salir del país. La gran mayoría de las aerolíneas y los controles migratorios internacionales exigen que el documento cuente con por lo menos 6 meses de vigencia a la hora de viajar. Aunque los nacidos en México pueden reingresar con el pasaporte caducado, la salida queda bloqueada de inmediato. Esto significa que cualquier viaje de negocios, vacaciones o emergencia familiar puede truncarse en la puerta del aeropuerto si el documento no está al corriente. Las autoridades advierten que no habrá excepciones y que la responsabilidad recae completamente en el titular. Para renovar el pasaporte mexicano, después de agendar una cita en alguna de las oficinas en México o en oficinas consulares, se deberán de cumplir con los siguientes requisitos: Para más información, puedes ingresar en Pasaporte Mexicano. Existe una situación que muchos desconocen y que puede generar complicaciones imprevistas: si el pasaporte lleva más de una década sin renovarse, la SRE no lo trata como una simple renovación. En estos casos, el titular debe realizar el trámite como si estuviera solicitando su primer pasaporte, lo que implica presentar una documentación más completa y someterse a un proceso más largo. Esta condición afecta especialmente a quienes vivieron muchos años en el extranjero o simplemente nunca necesitaron viajar.