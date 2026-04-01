Quienes vivan fuera de México y necesiten renovar el pasaporte tendrán que adaptarse a nuevas reglas. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Sección Consular de la Embajada en Argentina, actualizó los lineamientos para realizar este trámite desde Buenos Aires. Los cambios afectan desde la forma de conseguir un turno hasta los documentos que hay que llevar el día de la cita, y cualquier error puede significar tener que volver a empezar. Uno de los cambios más importantes tiene que ver con la disponibilidad de los turnos. Ya no es posible agendar una cita en cualquier momento del mes. Según informó la Embajada de México, los calendarios se habilitan únicamente durante los últimos cuatro días hábiles de cada mes a través del portal MiConsulado. Esto significa que quien no esté atento en ese período tendrá que esperar hasta el mes siguiente. Además, la confirmación del turno debe presentarse impresa el día de la cita, sin excepciones. Las autoridades fueron claras al respecto: la información contenida en todos los documentos debe ser idéntica entre sí. Cualquier discrepancia, por mínima que parezca, puede derivar en la exigencia de papelería adicional o incluso en la imposibilidad de completar el trámite en esa instancia. El pago, que varía según la vigencia elegida (3, 6 o 10 años), se realiza exclusivamente mediante transferencia o depósito en pesos el mismo día de la cita. Para niños y adolescentes, el trámite suma requisitos adicionales que conviene conocer con anticipación. Ambos padres o quienes ejerzan la patria potestad deben presentarse físicamente. Si uno de los progenitores se encuentra fuera de Argentina, deberá tramitar previamente el permiso OP7/II de forma remota. Los documentos del menor deben incluir el acta de nacimiento mexicana certificada, el pasaporte anterior y una identificación vigente. A esto se suman los formatos OP5 y OP7, generados automáticamente por el sistema una vez validados los datos biométricos del grupo familiar. En cuanto al plazo de entrega, aplica la misma regla que para adultos: entre 3 y 6 semanas desde la fecha de la solicitud.