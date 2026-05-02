La Secretaría de Defensa Nacional ha comunicado oficialmente que será imperativo presentar la Cartilla Militar como un requisito fundamental para acceder, obtener un título o llevar a cabo procesos en diversas universidades y escuelas de la nación. Dicha normativa, dada su relevancia, impactará de manera significativa a los jóvenes que deseen integrarse a centros de formación bajo la jurisdicción militar. No obstante, también se contempla la posibilidad de que ciertos establecimientos de índole civil puedan exigirla para procedimientos específicos. A este grupo se suman instituciones técnicas y operativas como la Escuela Militar de Ingeniería, la Escuela Militar de Transmisiones, la Escuela Militar de Materiales de Guerra, la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento y las Escuelas de Especialistas y Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea. Asimismo, forman parte del listado los centros de altos estudios y mando, como el Colegio de Defensa Nacional, la Escuela Superior de Guerra, la Escuela de Mando del Ejército y Fuerza Aérea y el Centro de Liderazgo Militar. En 2026, la lista oficial de universidades y escuelas del país que solicitarán la Cartilla Militar está integrada por instituciones de formación castrense del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. Entre ellas se encuentran el Heroico Colegio Militar y el Colegio del Aire, así como la Escuela Militar de Aviación. También figuran las escuelas de formación en el área de la salud, como la Escuela Militar de Medicina, de Enfermería, de Odontología y las distintas Escuelas de Sanidad, que incluyen la de Oficiales, Graduados y Clases de Sanidad. Más allá de los centros de formación militar, la exigencia también podría aplicarse a escuelas normales con énfasis en educación cívica y esquemas de disciplina específicos, así como a academias de seguridad pública y a instituciones dedicadas a la capacitación de personal destinado a fuerzas del orden o a funciones dentro del ámbito gubernamental. La Cartilla del Servicio Militar Nacional constituye un documento de identificación oficial emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual certifica el cumplimiento del adiestramiento militar obligatorio parahombres de entre 18 y 40 años. Este documento es un requisito esencial para los varones que han concluido con el servicio militar, garantizando su legalidad y validez dentro del ámbito civil y militar. La obligatoriedad de este requisito aplica exclusivamente a los hombres mayores de 18 años que buscan ingresar a planteles de formación castrense, dado que la normativa establece que la Cartilla del Servicio Militar es esencial para ser admitido en estos procedimientos. En dichos centros, el documento no solo es requerido para la inscripción, sino también para llevar a cabo trámites posteriores, tales como la titulación o el servicio social. Sin embargo, esta exigencia no se extiende a quienes optan por instituciones educativas convencionales. No obstante, la decisión de no optar por escuelas de carácter militar no exime de la obligación legal de cumplir con el Servicio Militar Nacional, la cual se mantiene vigente para los varones en edad correspondiente, sin distinción del tipo de institución educativa seleccionada.