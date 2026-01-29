La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha dado luz verde al proceso para que los nacidos en el año 2008 comiencen su instrucción dentro del Servicio Militar Nacional (SMN).

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha dado luz verde al proceso para que los nacidos en el año 2008 comiencen su instrucción dentro del Servicio Militar Nacional (SMN). Este trámite, indispensable para obtener la Cartilla de Identidad Militar liberada , llega con novedades importantes sobre la participación voluntaria y los tiempos de cumplimiento.

¿Quiénes deben tramitar la Cartilla Militar este año?

El llamado principal es para los jóvenes de la Clase 2008, quienes cumplen 18 años durante este 2026, así como para los remisos (aquellos que no realizaron el trámite en años anteriores).

Un punto que genera dudas recurrentes es la participación femenina. Si bien el Servicio Militar sigue siendo de carácter obligatorio para los varones, la Sedena mantiene abierta la invitación para que las mujeres nacidas en 2008 se sumen de manera voluntaria. Bajo el esquema de “Mujer Voluntaria”, podrán recibir la misma capacitación y obtener un reconocimiento que avale su instrucción cívico-militar.

Quienes cumplan 18 años durante 2026 tendrán que completar su adiestramiento militar.

Una de las opciones más atractivas para quienes buscan agilizar este proceso es el encuadramiento en las Compañías del Servicio Militar Nacional. A diferencia del esquema tradicional de “marchas” los fines de semana durante casi un año, esta modalidad permite a los reclutas:

Liberar la Cartilla Militar en solo tres meses .

Vivir en instalaciones militares bajo un régimen de internado de lunes a viernes.

Recibir una beca económica (sujeta a disponibilidad de programas sociales).

Obtener capacitación técnica y física intensiva.

Para acceder a este beneficio, los interesados deberán presentarse en las juntas de reclutamiento de sus respectivos municipios o alcaldías antes del cierre del periodo de inscripción, el cual suele limitarse a los primeros meses del año para organizar los sorteos de bola blanca o negra.