La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) confirmó a través de los canales oficiales de comunicación un llamado a revisión dirigido a todos los conductores de motocicletas.

No se trata de un trámite opcional ni de una recomendación preventiva, sino de un proceso que deberá cumplirse para evitar riesgos graves durante la conducción.

La medida fue comunicada por el organismo gubernamental y está vinculada a fallas detectadas en vehículos recientemente comercializados. Aunque el problema no afecta a todas las motos por igual, sí involucra a modelos específicos y a un número considerable de unidades.

El llamado no tiene fecha de cierre y se mantendrá vigente hasta que se atienda la totalidad de los casos. Por eso, las autoridades pidieron a los usuarios mantenerse informados y revisar si sus motocicletas están dentro del listado alcanzado.

La PROFECO emitió un llamado de alerta dirigido a toda la población conductora de motocicletas por una serie de fallas registradas. (Foto: Archivo).

Profeco, motocicletas y el llamado a revisión que activó la alerta

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que participa en un llamado a revisión realizado por Polaris Sales México e Indian Motorcycle, que involucra 1,313 motocicletas de distintos modelos y del año 2025.

El primer grupo corresponde a 530 unidades de los modelos Scout 2025 y Scout Sixty 2025. En estos casos, se detectó que el indicador de marcha podría mostrar información incorrecta, particularmente la posición Neutral, lo que podría provocar movimientos involuntarios con riesgo de choques o lesiones.

Como medida correctiva, la empresa asumirá el costo total de la mano de obra necesaria para la remoción o instalación de los accesorios requeridos, sin que esto represente un gasto para las personas consumidoras.

Riesgos, modelos afectados y las acciones obligatorias para los usuarios

La segunda alerta alcanza a 783 motocicletas del modelo Scout 1250 año 2025. En estas unidades podrían presentarse fallas en sistemas clave como:

Módulo de Control de Motor (ECM)

Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS)

Módulo de Control de Puerta de Enlace (GCM)

Ante esta situación, Polaris Sales México realizará una actualización de software para corregir los problemas detectados y mejorar el desempeño, funcionamiento y seguridad de las motocicletas. La intervención será completamente gratuita para las y los usuarios.

La empresa contactará directamente a las personas propietarias mediante correo electrónico y cartas enviadas a sus domicilios, además de habilitar canales oficiales para consultar si una unidad está involucrada en el llamado.

Cabe destacar que la campaña de revisión se mantendrá de manera indefinida, hasta que se logre atender el 100% de las unidades involucradas. Profeco informó que dará seguimiento puntual para garantizar que las acciones se cumplan conforme a lo anunciado.

Las personas consumidoras pueden obtener información y resolver dudas a través de los canales oficiales de la empresa y de Profeco, que recordó la importancia de atender el llamado incluso si la motocicleta no presenta fallas visibles.