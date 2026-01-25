El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México dejó recientemente en claro cuáles son las prácticas y actividades del mundo fiscal que no tienen su aval.

Una de las que se ha visto en comercios, empresas y hasta en relaciones laborales, constituye una infracción que podría acarrear consecuencias costosas.

La advertencia que emitió el órgano recaudador está dirigida a quienes emiten facturas y solicitan un tipo de documento que contiene información sensible y personal. En este contexto, el SAT recordó que su uso tiene límites claros y que forzar su entrega puede derivar en una multa elevada.

El SAT emitió una advertencia a quienes emitan facturas y soliciten un documento importante. (Foto: Archivo)

SAT: multa por exigir la Constancia de Situación Fiscal para emitir CFDI

El SAT explicó que la Constancia de Situación Fiscal (CSF), uno de los documentos más importantes para los contribuyentes, no es un requisito obligatorio para emitir una factura electrónica o CFDI. Cuando un emisor condiciona la facturación a la entrega de este documento, incurre en una infracción fiscal prevista en el artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación.

La sanción por esta práctica no es menor. La multa establecida va de 21,420 pesos a 122,440 pesos, dependiendo de la gravedad del caso.

¿Qué se necesita para facturar correctamente?

El emisor solo necesita datos básicos que se obtienen mediante la Cédula de datos fiscales:

RFC

Nombre o razón social

Código postal

Régimen fiscal

Pedir la Constancia de Situación Fiscal para emitir facturas en una práctica sancionada por el SAT. (Foto: Archivo).

Constancia de Situación Fiscal: qué datos se piden y qué no puede exigir el SAT

El SAT también aclaró que los empleadores no deben solicitar la Constancia de Situación Fiscal a sus trabajadores para el timbrado de nómina. En su lugar, pueden obtener los datos necesarios a través de un caso de aclaración, conforme a la ficha 44/CFF de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

La CSF contiene información relevante únicamente para el contribuyente, como actividades económicas, obligaciones y domicilio fiscal . Además, no tiene vigencia y solo se actualiza cuando hay cambios en el RFC, por lo que no es necesario solicitarla de manera periódica.

Este documento puede obtenerse en el portal del SAT con contraseña o e.firma, mediante SAT Móvil, SAT ID, Oficina Virtual o directamente en las oficinas del organismo. Sin embargo, el SAT fue claro: exigirla para facturar puede salir caro.