Es fundamental tener en cuenta que esta iniciativa se encuentra dentro de las atribuciones legales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para llevar a cabo procedimientos de verificación fiscal.

El SAT ha comunicado que llevará a cabo visitas domiciliarias a ciertos pensionados, con el propósito de verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y la adecuada declaración de sus ingresos.

Esta medida no se aplicará a todos los jubilados ni en todos los casos, pero sí se aplicará en algunas circunstancias.

Oficial| Trabajadores del Gobierno visitarán hogar por hogar a los jubilados y pensionados que no cumplan con este requisito (foto: archivo).

Concepto de las visitas domiciliarias del SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) subrayó que un empleado de este organismo público se presenta en el hogar de un contribuyente en el contexto de un procedimiento administrativo de fiscalización. En este sentido, se llevan a cabo las visitas domiciliarias.

Razones de la visita del SAT a pensionados

De acuerdo al Artículo 42, Fracción III del Código Fiscal de la Federación, se establece que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la facultad de realizar visitas domiciliarias con el propósito de verificar y comprobar la veracidad de los datos proporcionados por los contribuyentes, tanto personas físicas como morales, siempre que existan razones justificadas.

Es importante señalar que esta disposición no exime a los adultos mayores, quienes, mientras mantengan su condición de contribuyentes, están sujetos a estos procedimientos conforme a la legislación vigente.

Aspectos esenciales sobre las visitas domiciliarias a adultos mayores

La información sobre los derechos y obligaciones de las personas de la tercera edad es esencial. En este sentido, es imperativo tener en cuenta el marco legal que resguarda a este grupo, especialmente la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que en su artículo 5º, fracción II, inciso c), establece el derecho fundamental a recibir asesoría gratuita.

Las personas de la tercera edad tienen derecho a: