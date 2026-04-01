En el marco de las vacaciones de Semana Santa, es normal que el flujo vehicular en las principales carreteras de México aumente de forma considerable. Por este motivo, Guardia Nacional incrementará los operativos de seguridad y vigilancia para evitar incumplimiento de normas, y para garantizar la seguridad de los conductores. Este tipo de fechas implica una mayor presencia de autoridades, especialmente de la Guardia Nacional, lo que puede derivar en sanciones para quienes no respeten el reglamento. Según el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, una de las infracciones más frecuentes es el exceso de velocidad, que puede representar un gasto significativo para los conductores. Estas disposiciones están respaldadas por la normativa vigente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Esta falta se sanciona en UMAs (Unidad de Medida y Actualización), no en pesos directamente: El monto depende de factores como: Además del exceso de velocidad, hay otras faltas frecuentes: Las multas no cambian, pero sí aumentan los operativos. La Guardia Nacional despliega dispositivos especiales para: Frente al monitoreo constante de las autoridades, se recomienda la consideración de horarios de mayor tráfico, ya que estos factores pueden incrementar el riesgo de incidentes.