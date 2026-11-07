La SP-40 forma parte de las señales preventivas utilizadas en México para advertir sobre condiciones que pueden representar un peligro en la vialidad.

La señal de tránsito con piedras negras sobre fondo amarillo es un aviso preventivo que los conductores pueden encontrar en carreteras de México.

Su pictograma muestra un automóvil y fragmentos de grava que salen proyectados hacia un costado , una imagen que permite identificar el peligro que existe en el camino.

De acuerdo con el Manual de Señalización y Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, elaborado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), corresponde a la señal SP-40 Grava suelta.

¿Qué peligro advierte la señal SP-40?

Su función es advertir sobre la proximidad de un tramo donde existe grava suelta sobre la superficie de rodamiento, que puede ser proyectada por el paso de vehículos.

El señalamiento indica que los automovilistas están por ingresar a una zona donde hay gravilla suelta sobre el pavimento. Este material puede salir disparado cuando las llantas de los vehículos pasan sobre él, por lo que representa un riesgo para quienes circulan por ese tramo.

La señal no indica que haya piedras cayendo desde una montaña ni que necesariamente exista un derrumbe. Su significado específico es la presencia de grava suelta en la superficie de rodamiento.

La señal preventiva SP-40 advierte que hay grava suelta. Manual de señalización y dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras

¿Qué deben hacer los conductores cuando la encuentran?

Al reconocer esta señal preventiva, es importante que los automovilistas tomen precauciones antes de ingresar al tramo advertido. Entre las medidas de conducción prudente se encuentran:

Reducir la velocidad de manera gradual.

Aumentar la distancia de seguridad respecto del vehículo de adelante.

Evitar frenadas bruscas y maniobras repentinas.

Mantener el control del vehículo durante el paso por la zona.

La SP-40 forma parte de las señales preventivas utilizadas en México para advertir sobre condiciones que pueden representar un peligro en la vialidad. Reconocerla permite anticiparse a la presencia de grava suelta y conducir con mayor precaución.