El reglamento ya contempla legalmente la utilización de este mecanismo para detectar infracciones de velocidad en las vías federales.

El Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal ya permite que las infracciones por exceder los límites de velocidad sean impuestas mediante la detección de dispositivos electrónicos. La medida fue incorporada mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de agosto de este año.

La reforma entró en vigor el 14 de agosto, debido a que el decreto establece que comenzaría a tener efectos al día siguiente de su publicación. Su alcance corresponde a las carreteras y puentes de jurisdicción federal, por lo que no modifica las reglas aplicables a las calles y avenidas locales.

Atención: cómo funcionarán las multas por exceso de velocidad

El decreto adicionó el artículo 136 Bis al Reglamento. La disposición señala que las infracciones contempladas en el artículo 136 por rebasar los límites de velocidad “podrán ser impuestas mediante la detección de dispositivos electrónicos”.

Esto significa que el reglamento ya contempla legalmente la utilización de este mecanismo para detectar infracciones de velocidad en las vías federales. Sin embargo, la reforma no señala que todos los dispositivos electrónicos ya estén instalados ni que actualmente estén emitiendo multas en todas las carreteras.

El artículo 141 del mismo reglamento indica que los límites de velocidad y su incumplimiento serán verificados por integrantes de la Guardia Nacional mediante instrumentos técnicos idóneos.

Cuánto puede costar una multa por exceso de velocidad

El artículo 136 establece seis categorías según el tipo de vehículo y cuánto se rebase el límite permitido. Desde mayo de 2026, la cuota diaria utilizada para calcular las multas equivale a una Unidad de Medida y Actualización (UMA). Para 2026, la UMA diaria es de $117.31.

La reforma entró en vigor el 14 de agosto, debido a que el decreto establece que comenzaría a tener efectos al día siguiente de su publicación. Shutterstock

Las sanciones previstas son:

Autobuses: de 40 a 45 UMA si el exceso es inferior a 20 km/h, y de 50 a 55 UMA si es de 20 km/h o mayor.

Camiones: de 30 a 35 UMA si el exceso es de hasta 20 km/h, y de 40 a 45 UMA si supera los 20 km/h.

Automóviles, vagonetas y motocicletas sin remolque: de 25 a 30 UMA si el exceso es de hasta 20 km/h, y de 30 a 35 UMA si supera los 20 km/h.

Automóviles, vagonetas y motocicletas con remolque: de 30 a 35 UMA si el exceso es de hasta 20 km/h, y de 35 a 40 UMA si supera los 20 km/h.

Tractocamiones articulados: de 30 a 35 UMA si el exceso es de hasta 20 km/h, y de 40 a 45 UMA si supera los 20 km/h.

Tractocamiones doblemente articulados: de 30 a 35 UMA si el exceso es de hasta 20 km/h, y de 40 a 45 UMA si supera los 20 km/h.

Para un automóvil, vagoneta o motocicleta sin remolque, por ejemplo, la multa puede ir de $2,932.75 a $3,519.30 cuando el exceso es de hasta 20 km/h, y de $3,519.30 a $4,105.85 cuando supera los 20 km/h.

Cómo consultar una multa detectada en carretera federal

La reforma también incorporó el artículo 205 Bis, que establece nuevas reglas para dar a conocer las infracciones a través del sitio oficial de internet de la Guardia Nacional.

La plataforma deberá permitir consultar:

Número de la boleta de infracción.

Concepto de la infracción conforme a las disposiciones aplicables.

Número de placa de identificación del vehículo.

Estado que guarda el pago de la multa.

El personal de la Guardia Nacional tendrá un plazo de 72 horas desde la imposición de la infracción para incorporar la información correspondiente al sitio oficial.