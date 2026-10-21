Un decreto de marzo reformó el reglamento de reclutamiento e incorporó a la Guardia Nacional.

Quienes quieran ingresar al Ejército, la Fuerza Aérea o la Guardia Nacional deben cubrir una serie de requisitos que establece el Reglamento de Reclutamiento de Personal, reformado por un decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum, fechado el 18 de marzo de 2026.

Con la reforma, el ordenamiento pasa a llamarse Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. El decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

¿Qué requisitos deben cumplir los aspirantes para ingresar?

Lo primero es la nacionalidad: ser mexicano o mexicana por nacimiento y no haber adquirido otra. También se debe contar con la cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional y firmar el contrato de enganche.

En cuanto a los papeles, se pide copia certificada del acta de nacimiento con expedición no mayor a tres meses, certificado de estudios con el nivel que determine la Defensa en la convocatoria y constancia de no antecedentes penales, expedida por autoridad federal y local del lugar de residencia. Si se aspira como especialista, hay que acreditar los conocimientos con diploma, certificado, título o cédula profesional.

Además, los aspirantes deben ser personas sanas y aptas clínica y psicológicamente, lo que se acredita con certificado médico, y someterse a exámenes médicos, clínicos, psicológicos y axiológicos.

El reglamento fija una estatura mínima de 1.63 metros para hombres y 1.56 para mujeres en unidades, dependencias e instalaciones. Tampoco se permiten perforaciones, y los tatuajes no pueden mostrar imágenes eróticas, desnudos o contenido sexual, ni tipografías altisonantes o apología del delito.

El decreto de marzo de 2026 reformó el Reglamento de Reclutamiento, entre los requisitos contemplados están ser mexicano por nacimiento sin haber adquirido otra nacionalidad. Defensa MX

¿Qué más se solicita para la Guardia Nacional?

Quienes aspiren a la Guardia Nacional deben cumplir, además de lo anterior, con:

Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza.

Presentar la constancia de no inhabilitación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con expedición no mayor a tres meses.

Presentar la constancia de no existencia de sanción de la misma dependencia, también con vigencia no mayor a tres meses.

No se aceptan documentos alterados, falsos o incompletos, y los aspirantes no pueden realizar actividades castrenses hasta que la Secretaría de la Defensa Nacional apruebe su alta.

Quienes busquen ingresar a los Cuerpos Especiales deberán acreditar, además, las pruebas físicas de la especialidad que determine la Defensa.