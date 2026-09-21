Claudia Sheinbaum confirmó que el Ejército y la Marina se quedarán en Sinaloa el tiempo que sea necesario

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este 20 de septiembre, en Sinaloa, que las fuerzas federales, incluidos el Ejército y la Marina, permanecerán en el estado el tiempo que sea necesario. La medida forma parte de una estrategia que también contempla apoyos al campo, obras de salud y educación, y un presupuesto extraordinario.

Durante el acto “Honestidad y resultados”, la mandataria afirmó que no se retirará a ningún integrante del Ejército, la Guardia Nacional ni la Marina desplegado en la entidad. “Van a permanecer en Sinaloa apoyando a la gobernadora y sobre todo al pueblo de Sinaloa”, sostuvo.

Gabinete semanal y anuncios para el estado

Sheinbaum informó que su gabinete acudirá semanalmente a Sinaloa. La próxima visita será la del gabinete de Agricultura y Desarrollo Rural, con el compromiso de mantener recursos para los productores sinaloenses.

Claudia Sheinbaum confirmó que el Ejército y la Marina se quedarán en Sinaloa el tiempo que sea necesario. Fuente: EFE Fuente: EFE José Méndez

También adelantó la llegada del gabinete de Energía, junto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para acordar la ampliación de un mes al subsidio eléctrico en el estado. Además, Pepe Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, visitará Sinaloa con funcionarios de aduanas para abordar la entrada de camarón proveniente de otros países. El secretario de Hacienda y la subsecretaría correspondiente acudirán para apoyar al estado mediante un presupuesto extraordinario.

Educación, salud y programas de bienestar

La presidenta señaló que la seguridad requiere corporaciones policiales, presencia de la Guardia Nacional y cero impunidad, pero también oportunidades educativas. En ese marco, anunció:

20 preparatorias adicionales , para que más jóvenes permanezcan en las aulas.

10 espacios deportivos del programa México Imparable.

La meta de incorporar a 5 mil jóvenes al programa Jóvenes Unen al Barrio, que opera en Culiacán y cuenta con varios cientos de participantes, con actividades sociales, educativas, culturales y deportivas para evitar su acercamiento a grupos delictivos.

Poco más de 400 consultorios gratuitos en todo el estado, cada uno con farmacia sin costo. Los trabajos comenzarán el próximo mes y los primeros abrirán a partir de enero de 2027.

Entre las obras de salud ya realizadas o en proceso, enumeró las nuevas salas de quirófano del Hospital Pediátrico, el Hospital General Regional de Culiacán del IMSS-Bienestar, la ampliación del Hospital Psiquiátrico de Culiacán y de una clínica de medicina familiar del ISSSTE en Guasave, y un nuevo hospital general en Guamúchil que está por iniciar.

Sheinbaum afirmó que 1 millón 128 mil personas reciben directamente algún programa de bienestar en Sinaloa, una entidad con alrededor de 3 millones de habitantes. Sostuvo que los apoyos son universales y no están condicionados a afiliaciones partidistas. Según detalló:

378,869 adultos mayores reciben la pensión correspondiente.

89,744 personas con discapacidad cuentan con ese apoyo.

12 mil adolescentes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro.

121,289 estudiantes de preparatoria reciben la beca Benito Juárez.

124,535 estudiantes de secundaria reciben becas.

34 mil pequeños productores están inscritos en Producción para el Bienestar, 59 mil 154 fertilizantes gratuitos han sido entregados y 9 mil 184 personas participan en Sembrando Vida.

En infraestructura, mencionó la nueva carretera San Ignacio-Tayoltita, la repavimentación de la red federal de carreteras, un puente vehicular en Mazatlán y la tecnificación de dos distritos de riego. Informó también sobre la construcción de 55 mil 300 viviendas para el bienestar, la regularización de 30 mil escrituras y 103 obras de vialidad.

La presidenta vinculó las acciones federales con una postura de defensa de la soberanía nacional. “La injerencia provoca violencia”, afirmó, y planteó que la cooperación para el desarrollo es la vía para construir paz con justicia, libertad y soberanía.