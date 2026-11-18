Varones entre 18 y 40 años están habilitados por ley para estar en las filas del Ejército de México.

Por ley, algunos extranjeros que residan en México también pueden estar obligados a prestar servicio en las filas del Ejército o la Armada, bajo condiciones específicas. La disposición está contemplada en el artículo 1 de la Ley del Servicio Militar, que establece los casos en los que extranjeros deben cumplir con esta obligación.

La Ley del Servicio Militar señala que esta exigencia aplica en caso de guerra internacional y únicamente para los extranjeros nacionales de países cobeligerantes de México que residan en la República.

La ley también establece que quienes deban prestar servicios militares estarán sujetos a las mismas disposiciones legales y reglamentarias que los mexicanos, salvo las excepciones previstas en acuerdos internacionales.

Ley del Servicio Militar contempla la obligatoriedad para los extranjeros de presentar el Servicio Militar. Fuente: SEMAR MX

¿Extranjeros obligados a prestar servicio militar en México?

El artículo 1 de la Ley del Servicio Militar establece que el servicio de las armas es obligatorio para los mexicanos por nacimiento o naturalización. Sin embargo, también contempla una disposición específica para los extranjeros que viven en territorio nacional y que podrían ser llamados a cumplir con esta responsabilidad ante una situación de guerra internacional.

“En caso de guerra internacional, el Servicio Militar también será obligatorio para los extranjeros, nacionales de los países cobeligerantes de México, que residan en la República”, indica la Ley del Servicio Militar.

Por lo tanto, los extranjeros no están obligados a realizar el Servicio Militar de manera general por el simple hecho de vivir en México. La obligación se limita a las condiciones señaladas por la ley, entre ellas:

Guerra internacional: debe existir un conflicto de esta naturaleza.

Nacionalidad: el extranjero debe ser nacional de un país cobeligerante de México.

Residencia: debe vivir en territorio mexicano.

Cumplimiento de la ley: si reúne estas condiciones, deberá sujetarse a las disposiciones aplicables.

En caso de guerra internacional los extranejeros que vivan en México pueden ser llamados para formar las filas del ejército. Fuente: SEMAR MX

Esto dice la Ley del Servicio Militar sobre las obligaciones de los extranjeros

El artículo 1 también establece que los extranjeros que deban prestar servicios militares en México recibirán el mismo tratamiento legal que los ciudadanos mexicanos en cuanto a las obligaciones previstas en esta legislación.

La disposición señala textualmente: “A los extranjeros que deban prestar servicios militares en México, se les aplicarán, como si fueran mexicanos, todas las disposiciones de esta Ley y de sus Reglamentos”.

No obstante, esta obligación tiene una excepción: la propia ley aclara que deberán respetarse las disposiciones establecidas en acuerdos o convenios internacionales que México haya celebrado o que pueda celebrar en el futuro.

Por otra parte, el artículo 4 de la Ley del Servicio Militar establece que los preliminares del alistamiento de cada clase comienzan durante el segundo semestre del año en que los mexicanos cumplen 18 años, mientras que el servicio militar inicia el 1 de enero del año siguiente.

También señala que las obligaciones militares terminan el 31 de diciembre del año en que cumplen 40 años. Estas disposiciones forman parte del régimen general previsto para los mexicanos y no significan que todos los extranjeros residentes deban alistarse.